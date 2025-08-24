„Crvena Zvezda“ atsisveikino su dviem senbuviais

L. Mitrovičius „Crvena Zvezda“ gretose debiutavo dar 2012-aisiais, rungtyniavo iki 2017-ųjų, o po sugrįžimo 2021 m. vilkėjo šiuos marškinėlius iki šiol.
Iš viso jis sužaidė 524 rungtynes ir iškovojo penkis Adrijos lygos titulus bei iš viso 19 trofėjų.
Buvęs kapitonas B. Lazičius turėjo dar ilgesnę istoriją – prie komandos prisijungė 2011 m. ir liko joje visą karjerą.
Jis laimėjo septynis Adrijos lygos titulus ir iš viso 26 trofėjus, tarp jų – Serbijos taurę bei nacionalinės lygos čempionatus.
