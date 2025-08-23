Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

„Real“ naujoko netekę vokiečiai paskelbė dvyliktuką

2025-08-23 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-23 23:32

Vokietijos rinktinė Europos čempionate turės ne visus talentingiausius žaidėjus.

D.Krameris pirmenybėse nežais (Scanpix nuotr.)

D.Krameris pirmenybėse nežais (Scanpix nuotr.)

0

Davidą Kramerį sustabdė raumens trauma – po rinktinės ir Madrido „Real“ medikų pasitarimo jam nesuteiktas leidimas žaisti pirmenybėse.

Slovakijoje gimęs vokietis į „Real“ persikėlė tik šį tarpsezonį, nors Ispanijoje praleido dvejus pastaruosius metus, atstovaudamas Granados ir Tenerifės klubams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutiniuoju „atkabintu“ žaidėju tapo Ulmo „Ratiopharm“ atstovaujantis Nelsonas Weidemannas.

Vokiečių kandidatai: Isaacas Bonga (Belgrado „Partizan“), Leonas Kratzeris, Justusas Hollatzas, Oscaras da Silva, Johannesas Voigtmannas, Andreasas Obstas (visi – Miuncheno „Bayern“), Tristianas da Silva,Franzas Wagneris (abu – Orlando „Magic“), Maodo Lo (Kauno „Žalgiris“), Dennisas Schroderis (Sakramento „Kings“), Danielis Theisas (Monako „AS Monaco“) ir Johannesas Thiemannas (Gunmos „Crane Thunders“).

Vokiečiai pasirengime sužaidė šešis mačus ir iškovojo penkias pergales.

Europos čempionatą Vokietija pradės B grupėje, kartu su lietuviais, švedais, suomiais, britais ir juodkalniečiais.

