Europos kiniško pulo čempionate lietuviai kaupė patirtį

Vyrų turnyre abu lietuviai startavo nuo antrojo rato: Vilius Schulte-Ebbertas 3:7 pralaimėjo čekui Romanui Hybleriui, o Kęstutis Žadeikis 5:7 nusileido lenkui Hubertui Lopotko. Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ K. Žadeikis 7:1 įveikė serbą Nikolai Gakovičių, o V. Schulte-Ebbertas 7:4 pranoko kroatą Tiną Venosą. Deja, kitame etape K. Žadeikis dramatiškai 6:7 nusileido britui Lee Stephensui, o V. Schulte-Ebbertas 2:7 neprilygo Vokietijos atstovui Juriui Pisklovui.
Galutinėje įskaitoje lietuviai pasidalino 25-ą vietą.
Moterų varžybose Tatjana Vaitkienė 1:6 pralaimėjo prancūzei Ophelie Laval, taip pat 1:6 nusileido olandei Tamarai Rademakers ir liko 25-a.
