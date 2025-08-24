Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos kiniško pulo čempionate lietuviai kaupė patirtį

2025-08-24 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 15:05

Vokietijoje savaitgalį surengtas Europos kiniško pulo („Heyball“) čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo 3 žaidėjai.

Kęstutis Žadeikis | asmeninio archyvo nuotr.

Vokietijoje savaitgalį surengtas Europos kiniško pulo („Heyball“) čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo 3 žaidėjai.

0

Vyrų turnyre abu lietuviai startavo nuo antrojo rato: Vilius Schulte-Ebbertas 3:7 pralaimėjo čekui Romanui Hybleriui, o Kęstutis Žadeikis 5:7 nusileido lenkui Hubertui Lopotko. Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ K. Žadeikis 7:1 įveikė serbą Nikolai Gakovičių, o V. Schulte-Ebbertas 7:4 pranoko kroatą Tiną Venosą. Deja, kitame etape K. Žadeikis dramatiškai 6:7 nusileido britui Lee Stephensui, o V. Schulte-Ebbertas 2:7 neprilygo Vokietijos atstovui Juriui Pisklovui.

Galutinėje įskaitoje lietuviai pasidalino 25-ą vietą.

Moterų varžybose Tatjana Vaitkienė 1:6 pralaimėjo prancūzei Ophelie Laval, taip pat 1:6 nusileido olandei Tamarai Rademakers ir liko 25-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

