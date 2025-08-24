K.Giedraitis papildė „Gargždus“

27 metų 194 cm ūgio lietuvis praeitą sezoną pradėjo Ispanijos antrojoje lygoje, Sevilijos „Moron de la Frontera“ klube, vėliau kėlėsi į Tartu „Ulikool“.
Estijos–Latvijos lygoje K.Giedraitis per 23 minutes pelnė 7,8 taško, atkovojo 3,2 kamuolio, atliko 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 9,2 naudingumo balo.
K.Giedraitis turi nemažą patirtį LKL: atstovavo Vilniaus „Rytui“, Panevėžio „Lietkabeliui“, Pasvalio „Pieno žvaigždėms“, Prienų „Labas GAS“, „Šiauliams“.
