Lietuvos paplūdimio regbio rinktinė iškovojo Europos čempionato bronzos medalius

Dėl Europos pirmenybių apdovanojimų grūmėsi aštuonios komandos.
Grupės etapą lietuviai pradėjo nesėkme – 0:7 pralaimėta ambicingai šeimininkų rinktinei. Visgi vėliau Lietuvos regbininkai po atkaklių mūšių 7:4 įveikė Kiprą, 7:5 pranoko bulgarus ir išplėšė kelialapį į pusfinalį.
„Gavome šaltą dušą, nebuvo pratę prie tokio agresyvaus žaidimo. Mums buvo šokas ir dėl to tapo sunku žaisti. Vėliau įsivažiavome, supratome, kur randamės ir kaip reikia žaisti. Šios dvi pergalės iš tiesų net viršijo mūsų lūkesčius, nes maniau, kad turėsime tik vieną laimėjimą. Labiausiai džiugina komandos dvasia – visi stengiasi ir nori laimėti“, – po grupių etapo sakė žaidžiantysis Lietuvos rinktinės treneris Karolis Kivilis.
Pusfinalyje lietuviai stojo į kovą su grėsminga Portugalijos komanda. Sulaikyti itin greitų Portugalijos regbininkų mūsiškiams nepavyko, todėl teko pripažinti varžovų pranašumą 1:7.
Kovoje dėl bronzos šalies čempionų Klaipėdos „Kuršių“ komandos pagrindu suburtai Lietuvos rinktinei dar sykį teko išmėginti jėgas su Kipro komanda.
Revanšui nusiteikę kipriečiai sėkmingiau pradėjo rungtynes ir laimėjo pirmą kėlinį 4:2. Visgi antrajame kėlinyje lietuviai perėmė iniciatyvą ir pelnė net penkis taškus iš eilės (7:4). Paskutinės atakos metu praleistas žeminimas jau nieko nebereiškė ir lietuviai šventė puikią pergalę 7:5.
„Antrąją dieną koncentravomės į rungtynes dėl bronzos. Žinojome, kad pusfinalyje bus labai sunku, nes portugalai yra labai aukšto lygio žaidėjai. Kovoje dėl bronzos tikėjomės pergalės – buvo gera ir įtempta kova. Jau pirmą dieną įvykdėme minimalų tikslą, o antrą – maksimalų. T.y. iškovoti medalius“, – džiaugėsi K. Kivilis.
Treneris pabrėžė, kad prie sėkmingo rezultato prisidėjo geras pasiruošimas. Lietuviai anksčiau atvyko į Moldovą, kur spėjo surengti keletą treniruočių.
„Rinktinė buvo pasiruošusi tiek komandiškai, tiek psichologiškai. Pradžia buvo sunki, nes nežinojome, koks lygis čia laukia. Žinoma, darėme daug klaidų, bet Europos čempionate neklysti neįmanoma. Labai džiaugiuosi vyrų disciplina ir pasiektais rezultatais“, – pabrėžė Lietuvos rinktinės treneris.
Europos čempionais tapo portugalai, kurie finale 7:4 įveikė Moldovą.
2018 metais Lietuvos paplūdimio regbio rinktinė Europos čempionate buvo ketvirta.
Paplūdimio regbio rungtynės trunka du kėlinius po 5 minutes, o aikštėje žaidžiama penki prieš penkis.
Lietuvos paplūdimio regbio rinktinės sudėtis: Ernestas Lisauskas, Vytautas Malinauskas, Kajus Kareiva, Ugnius Pocius, Jonas Vitkauskis, Karolis Šežikas, Dovydas Palekas, Mantas Mockus, Lukas Selmistraitis, Mantas Urbonavičius, Arminas Jančenkas, Karolis Kivilis. Treneris – K. Kivilis. Gydytojas – Arūnas Auga. Vadovai – Tomas Binkevičius ir Gytis Briedis.
