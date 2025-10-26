Vilniuje bus pakeistos devynios atminimo lentos su rusiškais rašmenimis

Atminimo lentos bus keičiamos rašytojai Sofijai Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei, aktoriui Mečiui Chadaravičiui, kompozitoriui Konstantinui Galkauskui, rašytojui Marcelinui Šikšniui, poetui Petrui Vaičiūnui, rašytojui Antanui Žukauskui-Vienuoliui, fizikui Adolfui Juciui, matematikui Zigmui Žemaičiui ir rašytojui Antanui Jonynui.
Tokiam sprendimui šią savaitę pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba: palaikymą išreiškė 29 tarybos nariai, susilaikė – 16, balsavusių prieš nebuvo.
Taip pat pritarta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimo lentos su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis nuėmimui, tačiau ji pakeista bus kiek vėliau.
„Šiuo metu mes lentą, esančią Vilniaus gatvėje, nuimame ir kol kas planuojame kabinti naują, bet neturime patvirtinto galutinio teksto, todėl, kad šioje lentoje buvo istoriškai neteisingi faktai“, – posėdžio metu sakė savivaldybės Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Šeraitė-Gogelienė.
„Pasitikslinę visus faktus, mes grįšim į tarybą su naujos, tipinės lentos tekstu šiek tiek vėliau“, – teigė ji.
Nuimtas lentas penkerius metus saugos bendrovė „Grinda“.
Sostinės tarybos narys Antanas Juozas Zabulis posėdžio metu išsakė siūlymą, kad šios lentos galėtų būti pasiūlytos kolekcionieriams ar muziejams.
„Kalbamės ir su Lietuvos nacionaliniu muziejumi apie tai, kad jie irgi kai kurias atminimo lentas norėtų pasiimti, pasaugot pas save kolekcijose, eksponuoti. Kreipėsi į mus ir kitų asmenų, pavyzdžiui, muziejai, kurių lentos yra nuimamos su tokiu siūlymu“, – posėdyje sakė Vilniaus savivaldybės estetikos poskyrio vedėja Rūta Matonienė.
„Mes būtinai grįšim į tarybą su sprendimais dėl galimybės tokias lentas atiduoti muziejams, tiesiog dar renkam visus pasiūlymus ir grįšim su visu komplektu“, – pridūrė ji.
R. Matonienės duomenimis, Vilniuje yra likusios dar keturios rusų kalba parašytos atminimo lentos, kurias ketinama pakeisti.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
Iki šios dienos Vilniaus mieste nukabinta ar pakeista 16 atminimo lentų su sovietiniais reliktais.
