Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raseiniškiai stos prieš teismą dėl apgaulės parduodant prekes skelbimų portale

2025-08-25 12:07 / šaltinis: BNS
2025-08-25 12:07

Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sukčiavimu kaltinami du raseiniškiai – ne kartą teisti 23-ejų J. S. ir 34-erių A. T.

Generalinė prokuratūra. ELTA / Dainius Labutis

Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sukčiavimu kaltinami du raseiniškiai – ne kartą teisti 23-ejų J. S. ir 34-erių A. T.

REKLAMA
0

Anot Generalinės prokuratūros pranešimo, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad 2024 metų sausio mėnesį bendrininkai apgaule iš nepažįstamų žmonių, įtariama, įgijo įvairias sumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenimis, raseiniškiai nurodė vienam asmeniui įkelti skelbimus apie parduodamus daiktus skelbimų portale arba socialiniame tinkle. Pirkėjai, susidomėję prekėmis ir norėdami jas įsigyti, pinigus pervesdavo į pardavėjų nurodomą sąskaitą, tačiau prekių negaudavo.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal skelbimus buvo parduodami fotoaparatas, pjūklas, kavos aparatas, bėgimo takelis, siuvimo mašina, vairas, dronas, dulkių siurblys, projektorius ir bilietai į renginį. Parduodamų prekių kainos siekė nuo 50 iki 200 eurų.

REKLAMA

Kaltinamieji, gavę pinigus į vieną sąskaitą, vėliau juos pervesdavo į viename Nyderlandų banke esančią J. S. sąskaitą. Vėliau pastarasis dalį sumos pervesdavo bendrininkui.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių už daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų