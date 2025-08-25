Raseiniškiai stos prieš teismą dėl apgaulės parduodant prekes skelbimų portale

Anot Generalinės prokuratūros pranešimo, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad 2024 metų sausio mėnesį bendrininkai apgaule iš nepažįstamų žmonių, įtariama, įgijo įvairias sumas.
Tyrimo duomenimis, raseiniškiai nurodė vienam asmeniui įkelti skelbimus apie parduodamus daiktus skelbimų portale arba socialiniame tinkle. Pirkėjai, susidomėję prekėmis ir norėdami jas įsigyti, pinigus pervesdavo į pardavėjų nurodomą sąskaitą, tačiau prekių negaudavo.
Pagal skelbimus buvo parduodami fotoaparatas, pjūklas, kavos aparatas, bėgimo takelis, siuvimo mašina, vairas, dronas, dulkių siurblys, projektorius ir bilietai į renginį. Parduodamų prekių kainos siekė nuo 50 iki 200 eurų.
Kaltinamieji, gavę pinigus į vieną sąskaitą, vėliau juos pervesdavo į viename Nyderlandų banke esančią J. S. sąskaitą. Vėliau pastarasis dalį sumos pervesdavo bendrininkui.
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių už daugiau kaip 1 tūkst. eurų.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!