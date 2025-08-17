Atskleidė geriausią laiką gerti kavą: nustebsite sužinoję

Naujausi tyrimai rodo, jog puodelis kavos tam tikru paros metu gali būti geriausias jūsų dienos emocinis užtaisas, rašo huffingtonpost.co.uk.
Kava ir jos nauda sveikatai
Geros naujienos kavos mėgėjams: jūsų mylimas gėrimas ne tik siejamas su ilgesne gyvenimo trukme, bet ir su lėtesniu senėjimu moterims.
Vis dėlto šie privalumai turi ribas – naudingiausia gerti apie 2,5–3 puodelius per dieną, vengiant riebios grietinėlės ir didelio cukraus kiekio.
Tyrimai rodo, kad juoda kava ar su nedideliu pieno kiekiu gali geriau apsaugoti nuo demencijos ir prisidėti prie ilgaamžiškumo nei saldūs, kreminiai kavos gėrimai.
Kada gerti kavą, kad nuotaika pakiltų labiausiai?
Žurnale „Scientific Reports“ paskelbtas tyrimas atskleidė, jog kavos poveikį nuotaikai lemia ir jos vartojimo laikas.
Kofeinas blokuoja adenozino receptorius – adenozinas sukelia nuovargį ir yra siejamas su nerimu bei depresija. Mokslininkai siekė išsiaiškinti, ar kava ryte, kai jaučiame miego inerciją, daro didesnį teigiamą poveikį emocijoms.
Tyrime analizuoti du Vokietijoje atlikti patirčių stebėsenos metodais (ESM) pagrįsti tyrimai, trukę 15 ir 29 dienas, kuriuose dalyvavo 236 žmonės. Dalyviai realiu laiku pildė apklausas apie kavos vartojimą, nuotaiką ir laiką, kada jie vartojo kofeiną.
Rezultatai parodė, kad stipriausias teigiamas emocinis efektas buvo išgėrus kavos per pirmąsias 2,5 val. po pabudimo.
Taip pat pastebėtas nedidelis, bet juntamas nuotaikos pagerėjimas praėjus 10–12,5 val. po pabudimo. Įdomu tai, kad kavos vartojimo laikas neatrodė turintis įtakos jos galimiems neigiamiems efektams.
Ryto kava – ne tik malonumas, bet ir sveikatos garantas
Tai ne pirmas tyrimas, rodantis kavos gėrimo ryte pranašumus. „European Heart Journal“ duomenimis, lyginant su žmonėmis, visai negeriančiais kavos, tie, kurie ją vartojo rytais, turėjo 16 proc. mažesnę bendrą mirties riziką ir 31 proc. mažesnę širdies ir kraujagyslių ligų sukeltos mirties riziką. Tuo tarpu žmonės, kurie kavą gėrė visą dieną, rizikos sumažėjimo neturėjo.
Kaip savo komentare pabrėžė profesorius Thomas F. Lüscher: „Turime pripažinti, kad dabar turime pakankamai įrodymų, jog kavos vartojimas, ypač ryte, greičiausiai yra naudingas sveikatai. Tad gerkite kavą, bet darykite tai rytais!“
