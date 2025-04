Kavos mėgėjams: geriau rinktis su kofeinu ar be?

Kaip gaminama kava be kofeino?

Gaminant kavą be kofeino, kavos pupelės pirmiausia veikiamos vandeniu arba vandens garais, taip paruošiant jas kofeino pašalinimui. Sekantis etapas – kofeino ekstrahavimas, kuris gali būti atliekamas panaudojant vandenį, organinį tirpiklį (metileno chloridą, etilo acetatą), skystą anglies dioksidą, aktyvuotą anglį. Paskutinis etapas – kavos pupelių išdžiovinimas iki pradinės būsenos. Panaudojus organinį tirpiklį kofeinas jame ištirpsta ir didžioji jo dalis pašalinama, tačiau dalis tirpiklio liekanų nėra iki galo pašalinama iš kavos pupelių. Šiuo metu naudojami saugesni tirpikliai nei prieš kelis dešimtmečius (chloroformas, benzenas), kai buvo pradėta kavos be kofeino gamyba, tačiau jų likučių poveikis sveikatai nėra iki galo ištirtas. Be to, kavoje be kofeino lieka ir nedidelė dalis kofeino (iki 15 proc.). Nepaisant tirpiklių toksiškumo, kavos be kofeino gamyba panaudojant organinius tirpiklius yra vis dar populiariausia dėl mažiausios kainos. Brangesnė, ekologiška kava be kofeino yra gaminama naudojant netoksiškas medžiagas, tokias kaip aktyvuota anglis, skystas anglies dioksidas, vanduo. Pašalinant kofeiną iš kavos pupelių, kartu pasišalina ir kitos medžiagos, todėl gaunama kava yra ne tokia aromatinga. Gamintojai, norėdami pagerinti jos aromatą ir skonį, neretai prideda įvairių priedų, kurie gali būti kenksmingi sveikatai. Taigi, kava be kofeino nebūtinai yra sveikiau nei įprasta natūrali kava. Taip pat ji nėra ir labai toksiška – jos kokybę kontroliuoja įvairios institucijos, nustatytos didžiausios leistinos toksiškų cheminių medžiagų koncentracijos. Tačiau kavos be kofeino nereikėtų vartoti be saiko, manant, kad ji yra visiškai saugi. Ypač to nereikėtų pamiršti nėščioms ir maitinančioms krūtimi mamoms. Šiuo metu gana gausu įprastos kavos alternatyvų – gilių kava, cikorijų kava, pienių kava. Taip pat jau yra auginamos pupelės, kuriose natūraliai beveik nėra kofeino, tik kada jos pasieks mūsų rinką – kol kas neaišku.