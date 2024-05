Mentorius Gintautas Strolys: Dopamininiai lektoriai. Euforijos konferencijos. Komandos vertė.

Dopamininių konferencijų sukeltas aukštas pasitikėjimo ir motyvacijos jausmas greitai išblėsta, palikdamas žmones be realių įrankių ilgalaikiam asmeniniam ar profesiniam augimui. Dėl to kyla poreikis nuolat grįžti į panašius motyvacinius renginius, siekiant „pakartotinai užsikrauti“ dar didesnę DOPAMINO DOZĘ. Verslo pastorai yra legalūs, bet turi savo kainą, nes jie pardavinėja laimę. Todėl svarbu nepamiršti, kad jų vartojimas turėtų vykti su specialistų, pavyzdžiui, psichologų ar jūsų gyvenimo mentorių priežiūra. Pranešėjai-lektoriai sukuria tokį emocinį svyravimą, puikiai žinodami, kad poveikis yra trumpalaikis. Jie tai žino. Dažniausiai pasitaiko, kad būtent šie lektoriai nepateikia jokių sprendimų ar metodų, o vietoje to, tik laikinai „pakelia“ dalyvius emociniu lygmeniu. Duoda pasitikėjimą, o versle be jo nė iš vietos, bet reikia ir konkrečių žinių.

REKLAMA

REKLAMA

Su tiek dopamino ir be žinių galima ir prieš tanką nuogam pulti.

Sutinku, kai kuriems žmonėms tokia motyvacija yra būtina judėjimui iš aklavietės. Svarbu, kad šalia būtų asmenys, kurie gali suteikti realią pagalbą, padėti susidėlioti mintis ir suteikti trūkstamų žinių, net ir be šio poveikio. Tokių paskaitų lankymas gali būti palygintas su dopaminą skatinančių narkotikų vartojimu, kur vartotojas patiria greitą pakilimą, tačiau ilgainiui jis ne tik nepadeda spręsti pagrindinių problemų, bet ir gali sukelti priklausomybę nuo šių emocinių „dozių“. Seminarai dažnai žada greitus sprendimus ir laimės receptus, kurie realybėje yra neveiksmingi ar net pavojingi.

REKLAMA

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi dalyviai vienodai reaguoja į šiuos metodikos elementus. Kai kuriems žmonėms gali prireikti tylesnės, mąstymą ir savianalizę skatinančios aplinkos, o ne intensyvios ir emocionaliai varginančios patirties.

Vis dėlto, visuomenėje yra didelis poreikis kritiškai įvertinti šiuos „kokaininius“ verslo pastorių metodus ir jų teikiamą „pasitikėjimo euforiją“. Tai svarbu siekiant užtikrinti, kad asmeninis ir profesinis vystymasis vyktų etiškai ir nepakenkiant pacientams, teikiant žmonėms tikrai vertingus įrankius ir žinias, o ne tik laikiną emocinę stimuliaciją.

REKLAMA

REKLAMA

Dabar sustokite penkioms minutėms ir prisiminkite visus pasaulinius verslo guru, kuriuos žinote, ir kurių knygas turite. Atsiminę kaip jie atrodo apmąstykite jų prigimtines savybes. Jeigu pastebite, kad jie turi kažką išskirtinio, ką turite ir jūs, galvokite apie profesijos keitimą, tapdami vienu iš jų. Tačiau atsiminkite, kad tai nėra įprastas verslas, o verslo pastoriavimas. Jeigu turite kitokių savybių, kuruokite veiklos komandą, kuri atitinka jūsų individualumą, nesiekiant pritaikyti populiariosios sampratos, nes kiekviena komanda yra unikali. Rinkitės į komandą žmones, turinčius jums trūkstamas savybes, ir mainais siūlykite jiems tai, ko neturite jūs.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visgi, svarbiausia gyvenime ir veikloje yra tinkamai suderinti komandos nariai, kurie papildo vienas kito stipriąsias puses ir kompensuoja silpnąsias. Čia tiktų Henry Fordo citata: „Atimkite iš manęs viską ir palikite komandą, ir aš turėsiu vėl viską“ – puikiai iliustruoja komandos svarbą. Fordas pabrėžė, kad papildantys vienas kitą komandos nariai, turintys bendrą viziją ir skirtingus, bet papildančius įgūdžius, gali kartu nuveikti daug daugiau nei vienas žmogus ar net grupė žmonių, neturinti aiškaus bendradarbiavimo ir tarpusavio papildymo.

Vienas iš svarbiausių efektyvios komandos kūrimo etapų yra vadovo gebėjimas atpažinti kiekvieno komandos nario prigimtines stipriąsias ir silpnąsias savybes. Tai leidžia kompetentingai išdėstyti atsakomybes, užtikrinant, kad kiekvienas dirbtų tai, ką jis moka geriausiai, ir tuo pačiu metu padėtų kompensuoti kitų trūkumus. Svarbu ne tik suburti komandą, kurioje nariai papildo vienas kitą, bet ir sukurti aplinką, kurioje yra minimali vidinė prigimtinių savybių konkurencija. Akla prigimčių konkurencija gali sukelti nereikalingą įtampą, pavydą ir nesutarimus, kas gali smarkiai pakenkti bendradarbiavimui ir komandos vienybei. Skamba utopistiškai, tačiau žinokite, kad tai įmanoma ir tai įmanoma pasiekti atrankos metu, kai atpažįstate kiekvieno žmogaus stipriąsias savybes. Sutvarkyti žmonių „puzlę“ nėra lengva, bet žinant ir mokant atpažinti visgi įmanoma.

REKLAMA

Daugelis verslininkų, kurie sugeba išlaikyti ir puoselėti savo komandą, pasiekia ilgalaikę sėkmę. Subalansuotos, sinergiškai dirbančios komandos geba įveikti iššūkius, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų ir nuolat tobulėti. Verslo veikloje komanda yra lyg karo laukas, kuriame sėkmę lemia gebėjimas rasti sąjungininkus ir suburti juos bendram tikslui. Įgyvendinant karines strategijas, svarbu turėti šalia savęs specializuotą, tarsi kariškai nusiteikusią komandą. Tada ramiai galite peržiūrėti savo verslo aplinką ir pamąstyti , gal jūsų konkurentai yra ta komanda, apie kurią čia rašiau, ir jos vadovą konsultuoju nuotoliu.

Primenu, kad jei jau tapote vadovu, sunku būti ir lyderiu. Būti lyderiu ir vadovu labai brangus iššūkis mėnesio pabaigoje.

Pasiskaitykite dar kitą straipsnį, kuris papildo šį į Google įvedus: Gintautas Strolys. Prigimtinės kompetencijos.