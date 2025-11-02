Siunčia žinią 1 Zodiako ženklui: atkreipkite dėmesį į savo sveikatą

Astrologinė žinia Zodiako ženklams:
AVINAS
Šiandien tinkamas metas nurimti ir įsiklausyti į savo vidų. Venkite šurmulio bei bereikalingų reikalų, nes ramybė atneš daugiau nei veikla. Pasninkas ar trumpas poilsis padės atgauti dvasinę pusiausvyrą.
JAUTIS
Diena kviečia susitelkti į draugystes ir ryšius, kurie maitina sielą. Verta skirti laiko tiems su kuriais jaučiatės saugiai ir nuoširdžiai. Išlaisvinkite save nuo paviršutiniškų įsipareigojimų.
DVYNIAI
Šiandien gali išryškėti troškimas suprasti savo vietą darbe ir gyvenime. Įsiklausykite į intuiciją, ji padės rasti aiškesnį kelią. Venkite sprendimų iš ambicijos, o veikite iš ramybės.
VĖŽYS
Diena tinka apmąstyti tikėjimą ir dvasinį augimą. Ieškokite žinių, kurios ramina, o ne kursto abejones. Maži vidiniai suvokimai šiandien gali atverti didelius kelius.
LIŪTAS
Šiandien verta gilintis į emocinius ryšius ir vidines baimes. Paleiskite praeities nuoskaudas, jos tik stabdo jūsų atsinaujinimą. Rami tyla padės atverti širdį naujam pasitikėjimui.
MERGELĖ
Diena tinkama santykių peržiūrai ir supratimui ko iš tiesų norite iš bendravimo. Nepriimkite skubotų sprendimų leiskite laikui parodyti tiesą. Atvirumas be kaltinimų atneš šviesos.
SVARSTYKLĖS
Šiandien verta atkreipti dėmesį į savo sveikatą ir dienos ritmą. Nedidelis pasninkas ar natūrali mityba suteiks lengvumo. Tvarka mintyse atsispindės ir kūne.
SKORPIONAS
Diena palanki kūrybai ir vidiniam įkvėpimui. Leiskite sau išreikšti jausmus per meną judesį ar rašymą. Švelnumas sau ir kitiems atneš tikrą džiaugsmą.
ŠAULYS
Šiandien norėsis ramybės namuose ir aiškumo šeimos santykiuose. Skirkite laiko poilsiui ir vidiniam susitaikymui. Ramūs pokalbiai gali išsklaidyti nesusipratimus.
OŽIARAGIS
Diena tinka vidiniam apmąstymui ir savinanalizei. Mažiau kalbų daugiau įsiklausymo į tai ką sako intuicija. Venkite triukšmo ir paviršutinių diskusijų jos atima energiją.
VANDENIS
Šiandien tinkama peržvelgti savo finansinius įpročius ir vertybes. Paprastumas atneš daugiau naudos nei siekis turėti daug. Dvasinis stabilumas gimsta iš dėkingumo.
ŽUVYS
Šiandien verta susitelkti į asmeninius poreikius ir dvasinį balansą. Ramybė ir tylus apmąstymas sustiprins vidinį aiškumą. Venkite chaoso ir klausykite širdies ji rodys kelią.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.