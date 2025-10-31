Perspėja 1 Zodiako ženklą: šioje srityje kils naujų iššūkių

Ši diena kupina judesio ir netikėtų įžvalgų, todėl verta įsiklausyti ne tik į žodžius, bet ir į tylą tarp jų. Mėnulis gali iškelti į paviršių paslėptus troškimus bei baimes, priimkite juos kaip vidinio augimo dalį. Tai palankus metas išlaisvinti senus prisirišimus, baigti tai kas nebetarnauja ir sustiprinti pasitikėjimą savo intuicija. Vakarą skirkite harmonizuojančiai veiklai.
AVINAS. Šiandien verta atsigręžti į žmones kurie jus supa ir pastebėti kur slypi tikra palaikymo jėga. Naujos pažintys gali atverti netikėtus kelius ateičiai. Pasitikėkite intuicija ji padės atskirti kas nuoširdu, o kas tik išorinis blizgesys.
JAUTIS. Darbo srityje gali kilti naujų iššūkių todėl svarbu išlaikyti blaivų protą. Pasiekimai ateis jei išliksite ramūs ir susitelkę. Būkite lankstūs nes aplinkybės keisis greičiau nei tikitės.
DVYNIAI. Norėsis platesnio požiūrio ir dvasinio atsinaujinimo. Ši diena skatina ieškoti prasmės kasdieniuose dalykuose. Mokymasis ar kelionės gali suteikti naujų įžvalgų.
VĖŽYS. Gali kilti noras pažvelgti giliau į savo vidų ar santykius su kitais. Diena tinkama atsisakyti senų nuoskaudų. Tikroji stiprybė slypi atleidime ir pasitikėjime.
LIŪTAS. Santykiuose reikės aiškumo ir nuoširdumo nes emocijos gali svyruoti. Šiandien geriausia remtis kantrybe, o ne impulsyvumu. Atviras dialogas atvers kelią susitaikymui.
MERGELĖ. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei įprasta. Tvarka ir atsakomybė padės išlaikyti stabilumą. Nepamirškite skirti laiko poilsiui, kad išvengtumėte nuovargio.
SVARSTYKLĖS. Kūrybinis įkvėpimas gali pasireikšti netikėtais būdais, todėl nebijokite eksperimentuoti. Diena tinkama romantikai ar meninei veiklai. Dalijimasis šviesa su kitais atneš vidinį džiaugsmą.
SKORPIONAS. Namų aplinkoje gali kilti poreikis atnaujinti ar keisti kasdienybę. Venkite ginčų ir skirkite laiko ramybei. Vakare susitelkite į tai kas teikia saugumą.
ŠAULYS. Bendravimas šiandien bus gyvas ir turtingas naujomis mintimis. Išsakykite idėjas, bet klausykite kitų nuomonės. Maža detalė gali tapti svarbiu atradimu.
OŽIARAGIS. Finansai ar materialiniai reikalai gali pareikalauti apdairumo. Ši diena tinka planuoti, o ne rizikuoti. Maži žingsniai atneš daugiau naudos, nei staigūs sprendimai.
VANDENIS. Šiandien gali jaustis stipresnis troškimas pokyčių ar naujos krypties. Pasikliaukite vidine jėga, ji padės priimti drąsius sprendimus. Jūsų energija gali įkvėpti ir kitus.
ŽUVYS. Reikėtų skirti laiko poilsiui ir vidinei tylai. Sapnai ar nuojautos gali atnešti svarbių atsakymų. Pasitikėkite vidiniu balsu, jis jus ves tinkama linkme.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.