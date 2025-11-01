 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Šiandienos horoskopas

Diena, kai atsivers paslėptos tiesos: astrologai skelbia naujausią horoskopą

2025-11-01 09:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 09:30

Ši diena atneša gilių įžvalgų ir netikėtų suvokimų, tai laikas kai senos iliuzijos gali subyrėti, atverdamos kelią tiesai. Mėnulis skatina permąstyti santykius bei aplinkos įtaką. Nors diena gali atrodyti nestabili, ji suteikia progą paleisti tai, kas nebepasiteisina. Rekomenduojama vengti ginčų ir skirti laiko vidinei analizei, nes tik ramybėje gimsta aiškumas.

Horoskopas (pixabay.com)

Ši diena atneša gilių įžvalgų ir netikėtų suvokimų, tai laikas kai senos iliuzijos gali subyrėti, atverdamos kelią tiesai. Mėnulis skatina permąstyti santykius bei aplinkos įtaką. Nors diena gali atrodyti nestabili, ji suteikia progą paleisti tai, kas nebepasiteisina. Rekomenduojama vengti ginčų ir skirti laiko vidinei analizei, nes tik ramybėje gimsta aiškumas.

Lapkričio 1-osios horoskopas 12-ai Zodiako ženklų:

Avinas

Šiandien verta atkreipti dėmesį į savo ilgalaikius tikslus ir žmones, kurie jus supa. Pasvarstykite, ar jūsų siekiai vis dar dera su vidiniais poreikiais. Analizuokite kokią vietą užimate bendruomenėje ir ką iš tiesų norite jai duoti.

Jautis

Diena tinkama peržvelgti profesinius planus ir asmenines ambicijas. Pagalvokite, kas jus motyvuoja kilti aukštyn ir ar tai tikra jūsų širdies kryptis. Įvertinkite kaip derinate darbą su asmeniniu gyvenimu ir poilsiu.

Dvyniai

Šiandien verta apmąstyti savo požiūrį į žinias ir pasaulėžiūrą. Galbūt laikas išplėsti ribas ir pažvelgti į dalykus iš kitos perspektyvos. Įsiklausykite į žmones, kurie mąsto kitaip, jų žodžiuose gali slypėti vertinga įžvalga.

Vėžys

Gilių minčių metas kai pravartu apmąstyti ką dalijatės su kitais tiek emociniu, tiek materialiu lygmeniu. Peržvelkite ribas tarp duoti ir gauti, pasitikėti ar saugotis. Tai laikas kai galima pamatyti savo tikruosius poreikius santykiuose.

Liūtas

Diena kviečia įsigilinti į santykių kokybę ir bendravimo balansą. Stebėkite kiek vietos duodate kitam žmogui šalia savęs. Vertėtų išgirsti, o ne tik kalbėti, tai atvers naują supratimo lygmenį.

Mergelė

Šiandien svarbu analizuoti savo dienos įpročius ir darbo tvarką. Galbūt kai kurie veiksmai nebeveda jūsų ten, kur norėtumėte būti. Laikas pertvarkyti kasdienybę taip, kad ji atspindėtų jūsų tikrąsias vertybes. 

Svarstyklės

Diena tinkama apmąstyti kaip reiškiate savo kūrybiškumą ir džiaugsmą. Gal verta iš naujo atrasti veiklą, kuri kelia įkvėpimą. Paieškokite būdų kaip pasidalyti savo šviesa su kitais, nepamirštant džiaugtis procesu.

Skorpionas

Šiandien gali kilti poreikis gilintis į šeimos ar namų reikalus. Pagalvokite kokią energiją įnešate į savo erdvę ir santykius su artimaisiais. Diena tinkama apmąstyti kas jums reiškia saugumas ir kaip jį kuriate.

Šaulys

Diena kviečia įsigilinti į bendravimo stilių ir žodžių galią. Galite pastebėti, kad kai kurios mintys ar pokalbiai atskleidžia paslėptas tiesas. Laikas išmokti kalbėti aiškiai, bet švelniai, tai sustiprins jūsų įtaką.

Ožiaragis

Šiandien verta peržvelgti finansinius įpročius ir požiūrį į vertę. Ar tai ką darote duoda ilgalaikį stabilumą ar tik trumpalaikį komfortą. Laikas suprasti kas iš tiesų jums suteikia vidinį saugumą.

Vandenis

Diena tinkama pažvelgti į save iš šalies ir pamatyti kaip jus mato kiti. Galbūt kai kurie įpročiai ar reakcijos jau nebetarnauja augimui. Laikas atsinaujinti iš vidaus ir patikėti savo unikalumu.

Žuvys

Šiandien verta atsigręžti į vidinį pasaulį ir įsiklausyti į tylą. Dvasinės praktikos ar ramesni apmąstymai atvers naujas įžvalgas. Tai diena kai intuicija gali tapti tikru vedliu į aiškumą

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

