 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai išduoda, kad jums trūksta geležies: pastebėkite laiku

2025-11-14 15:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 15:05

Geležis – esminis mineralas, būtinas hemoglobino gamybai, kraujo ląstelių formavimuisi ir deguonies pernešimui organizme. Kai šios medžiagos trūksta, išsivysto mažakraujystė (anemija), pasireiškianti nuovargiu, silpnumu, koncentracijos stoka ir kitais simptomais. Vaistininkai pastebi, kad vis daugėja šiomis sveikatos problemomis besiskundžiančių ir klausinėjančių pacientų.

Lietuviams vis dažniau aptinka slaptą pavojingą būklę: laiku negydant prireikia net kraujo perpylimo (tv3.lt koliažas)

Geležis – esminis mineralas, būtinas hemoglobino gamybai, kraujo ląstelių formavimuisi ir deguonies pernešimui organizme. Kai šios medžiagos trūksta, išsivysto mažakraujystė (anemija), pasireiškianti nuovargiu, silpnumu, koncentracijos stoka ir kitais simptomais. Vaistininkai pastebi, kad vis daugėja šiomis sveikatos problemomis besiskundžiančių ir klausinėjančių pacientų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Net ir vartojant geležies turinčius produktus ar papildus, organizmas ne visada sugeba šią medžiagą tinkamai pasisavinti, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės teigimu, geležies pasisavinimą lemia ne vien mityba – jį gali paveikti ir virškinimo sutrikimai, vaistų vartojimas bei, atrodytų, nekalti įpročiai, pavyzdžiui, kavos puodelis po valgio.

REKLAMA

Įvardijo pirmuosius geležies trūkumo signalus

Vaistininkė paaiškina, kad mažakraujystė gali būti kelių tipų. Dažniausiai pasitaiko ferodeficitinė anemija, t. y. geležies stokos sąlygota mažakraujystė. Ją gali sukelti nepilnavertė mityba, rūkymas, nėštumas, o vaikams – augimo šuoliai.

Pasak jos, kiti anemijos tipai – lėtinių ligų sukelta anemija, kai organizmas neįsisavina geležies dėl virškinimo sistemos ar kitų ligų, bei megaloblastinė anemija, susijusi su vitamino B12 ar folio rūgšties trūkumu.

REKLAMA
REKLAMA

Ankstyvoje stadijoje mažakraujystę pastebėti sunku, ypač vaikams. Tačiau nuovargis ir silpnumas – vieni dažniausių simptomų, rodančių geležies trūkumą organizme.

Be to, šiai būklei būdinga išblyškusi oda, pabalę nagai ir lūpos, sausa oda, trapūs nagai, galvos svaigimas, sumažėjęs apetitas ir pagreitėjęs širdies ritmas.

„Tikslinga bent kartą per metus atlikti profilaktinius kraujo tyrimus, kurie leidžia įvertinti bendrą kraujo būklę. Svarbu tirti ne tik hemoglobino ar hematokrito rodiklius, bet ir feritino bei transferino kiekį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Feritinas parodo, kiek organizmas turi geležies atsargų, o transferinas padeda nustatyti geležies apykaitos sutrikimus“, – teigia K. Šnirpūnienė.

Anot jos, tiksli diagnozė yra būtina, nes klaidingai pasirinktas gydymas gali būti neveiksmingas.

„Hematologai dažnai skiria ir kitus tyrimus – kepenų, inkstų, virškinamojo trakto ar ginekologinius – siekiant nustatyti anemijos priežastį.

REKLAMA

Jei diagnozė nėra tiksli, žmogus gali be reikalo vartoti geležies papildus, nors iš tiesų jam trūksta visai kito elemento, pavyzdžiui, vitamino B12“, – priduria specialistė.

Veiksniai, trukdantys geležies įsisavinimui

Kartais geležies trūkumą lemia ne jos stoka maiste, o netinkami jo deriniai. Taninai iš kavos ar arbatos, kalcis iš pieno produktų, fitatai iš sojos ir fosvitinas, esantis kiaušiniuose, jungiasi su geležimi, todėl ši tampa sunkiau pasisavinama.

REKLAMA

„Maistas gali sumažinti geležies įsisavinimą net iki 40 procentų, todėl kai kurie gamintojai rekomenduoja preparatus vartoti prieš valgį arba po jo“, – sako vaistininkė.

Tiesa, yra ir priešingai veikiančių medžiagų – vitaminai C, B12, folio rūgštis bei mikroelementai, tokie kaip varis ar cinkas, padeda organizmui geriau pasisavinti geležį. Tuo metu kalcis, magnis, vitaminas E ir rūgštingumą mažinantys vaistai, priešingai, mažina geležies pasisavinimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tarp geležies preparatų ir kitų vaistų – pavyzdžiui, antibiotikų ar tiroksino – vartojimo būtina daryti maždaug valandos ar dviejų pertrauką, nes jie gali slopinti vienas kito poveikį,“ – pataria specialistė.

Pasak jos, esant mažakraujystei geležies preparatai dažniausiai vartojami tris–šešis mėnesius.

„Hemoglobino lygis paprastai pradeda kilti jau po pirmojo mėnesio, tačiau organizmo geležies atsargoms atkurti reikia daugiau laiko. Jei po kelių mėnesių kraujo rodikliai vis dar prasti, būtina ieškoti kitų priežasčių – galbūt trūksta ne geležies, o vitamino B12,“ – pabrėžia K.Šnirpūnienė.

REKLAMA

Kaip išsirinkti tinkamą papildą?

Ne visi geležies papildai veikia vienodai. Kadangi geležis rezorbuojasi žarnyne, purškiamų po liežuviu ar tirpinamų burnoje papildų vaistininkė rekomenduoja vengti – jų efektyvumas bus menkas.

„Hemoglobino sudėtyje yra dvivalentė geležis, todėl ir organizmas geriau pasisavina dvivalentės geležies druskas, pavyzdžiui, geležies (II) sulfatą ar gliukonatą, o ne trivalentės formos junginius, tokius kaip geležies (III) citratas“, – aiškina vaistininkė.

REKLAMA

2019 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete atliktas tyrimas parodė, kad labiausiai virškinimo traktą dirgina geležies (II) sulfatas, kiek mažiau – fumaratas, dar silpniau – gliukonatas. Mažiausiai šalutinio poveikio turi geležies bisglicinatai, t. y. junginiai su amino rūgštimis.

„Šie junginiai ne tik nedirgina skrandžio, bet ir nesąveikauja su maistu, nes suyra tik žarnyne, todėl geležis pasisavinama efektyviau. Be to, šie preparatai neturi nemalonaus „metalo“ poskonio, kuris dažnai atbaido pacientus, ypač kai gydoma vaikų anemija“, – priduria K. Šnirpūnienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Panašiomis savybėmis pasižymi ir geležies (III) hidroksido bei polimaltozės junginiai – jie dėl savo struktūros panašūs į feritiną, todėl organizmas juos priima natūraliau.

Dar viena naujesnė forma – geležies pirofosfatas liposominėse mikrokapsulėse. Tokie papildai suyra tik žarnyne, todėl nedirgina skrandžio ir neturi sąveikos su maistu.

„Gyvulinės kilmės geležis pasisavinama gerokai lengviau nei augalinės. Dėl to veganams ar vegetarams skirti augalinės kilmės papildai dažnai netinka anemijai gydyti, nors profilaktikai jie gali būti naudingi“, – pažymi minėto vaistinių tinklo vaistininkė.

REKLAMA

Tam tikrais atvejais gydytojai skiria geležies vaistą vienkartine infuzija į veną. Tokiu atveju geležies atsargos kaupiasi kepenyse, iš kurių ji po truputį panaudojama kraujo gamybai.

Toks gydymas taikomas tuomet, kai anemija yra pažengusi ir būtina greitai papildyti geležies atsargas, arba kai dėl lėtinių ligų ji neįsisavinama iš virškinamojo trakto. Jei kepenų veikla sutrikusi, toks būdas netinka, todėl sprendimą visais atvejais priima gydytojas.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų