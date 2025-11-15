Miestai jau ruošiasi šventėms: štai kaip atrodys ir kiek kainuos jų Kalėdinės eglės

Šiemet penki didžiausi šalies miestai Kalėdas pasitinka labai skirtingai. Vieni renkasi natūralumą ir tradicijas, kiti – modernius technologijų sprendimus. Kai kur eglės miestui nekainuos nė cento, o kai kur jų įžiebimas taps tikra prabanga.
Kaune šventinė eglutė šiemet atsieis 80 tūkst. eurų, Panevėžys šventiniam laikotarpiui skiria 150 tūkst., o Klaipėdos miestui eglė nieko nekainuos – ją jau dešimtus metus iš eilės dovanoja gyventojai. Tuo metu Šiauliai išlieka ištikimi tradicijai – gyvai miestiečių eglutei, kurios papuošimui numatyta 32 tūkst. eurų.
Kaune – 80 tūkst. už gyvą, alsuojančią eglę
Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė sako, kad šių metų eglutė ir vėl bus tikra.
„Šių metų eglutė ir vėl bus gyva, natūrali, alsuojanti Kalėdų dvasia. Toks variantas pasirinktas išlaikant Kalėdų tradicijas, kuriant jaukių švenčių emociją ir, žinoma, įvertinus kauniečių džiaugsmą praėjusių metų gyva eglute“, – sako A. Augonė.
Eglutės kaina liko tokia pati kaip pernai – 80 tūkstančių eurų su PVM. Į šią sumą įskaičiuota viskas: eglės transportavimas, montavimas, papuošimas, apšvietimas, apsauga ir net teritorijos sutvarkymas po švenčių.
Vilnius – vis dar slepia, kiek jūsų pinigų išleis
Sostinė, kaip ir kasmet, Kalėdų detales laiko paslaptyje. Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskasatskleidžia tik tiek – pagrindinė šalies eglė Katedros aikštėje sužibs lapkričio 29-ąją.
„Visas detales apie „Kalėdos sostinėje“ Vilnius tradiciškai pristato likus maždaug savaitei iki pagrindinės miesto ir visos šalies eglės įžiebimo“, – tikina G. Grubinskas.
Vilnius dar neskuba atskleisti visų paslapčių, tačiau, kaip rodo ankstesni metai, sostinės eglė dažnai tampa ne tik miesto, bet ir visos Lietuvos Kalėdų simboliu, sulaukiančiu pasaulio žiniasklaidos dėmesio.
Tiesa, valdininkai jai išleidžia ir daugiausia mokesčių mokėtojų pinigų.
Šiauliuose – miestiečių dovanota eglė ir šventinė karuselė
Šiaulių šventės šiemet kvepės tikru mišku – pagrindinę miesto eglę miestui dovanoja patys gyventojai.
„Eglė bus natūrali, taip siekiame atsigręžti į tikrumą ir natūralumą, siekiant kurti jaukumą Šiaulių miesto širdyje – Prisikėlimo aikštėje“, – pasakoja Šiaulių miesto savivaldybės mero padėjėja Alaina Bosė.
Gyvos eglės nukirtimas, atvežimas, pastatymas ir nupuošimas miestui atsieis apie 2 tūkst. eurų, o visos aikštės ir prieigų papuošimui skirta 32 tūkst. eurų.
Jau trečius metus iš eilės Šiaulių eglės grožį išryškins auksinės, sidabrinės ir baltos spalvos burbulai bei 3 kilometrų šviečiančių girliandų juosta. Miesto centre sužibs ir atpažįstami simboliai – meška, jautis, kunigaikštiška kepurė, apvaizdos akis, o šiemet eglutė pasipildys nauju akcentu – Šiaulių miesto simboliu saule.
„Siekta nesivaikyti populiaraus laikino spindesio, o priešingai – dalintis šiluma, tuo, kas tikra, sava ir artima, tuo, kas mena šimtmečius ir padeda stiprinti miesto tapatybę per puikiai pažįstamus simbolius“, – tikina A. Bosė.
Prisikėlimo aikštėje šalia pagrindinės eglės sužibs dar 50 mažesnių eglučių, papuoštų šviečiančiomis girliandomis. Jos papildys aikštės kompoziciją ir sukurs stebuklingą šventinę atmosferą. Čia šiauliečiai ir miesto svečiai galės pasisukti apžvalgos ratu, pasisupti karusele – vienintele tokia Baltijos šalyse – bei pasivažinėti Kalėdų traukinuku.
Klaipėdoje besisukanti eglė, kuri „nieko nekainuos“
Uostamiestis ir šiemet išsiskiria – Klaipėdos Kalėdų eglė miestui nekainuos nė cento. Ją, kaip ir kasmet, dovanos patys klaipėdiečiai.
„Jubiliejinį – dešimtąjį kartą Klaipėdai eglutę dovanos žmonės, todėl pati eglutė nieko nekainuos“, – sako projektų vadovė Živilė Putnienė.
Pasak jos, eglės paruošimo darbais rūpinsis ilgamečiai partneriai „Klaipėdos želdiniai“, tad miestui šie darbai nieko nekainuos.
Puošybai uostamiestis esą taip pat neišlaidaus – eglė bus papuošta turimomis šviečiančiomis girliandomis.
„Eglės puošybai vėl naudosime turime šviečiančias girliandas, eglę jomis papuoš įmonė, kuri paslaugas atlieka taip pat nemokamai“, – priduria Ž. Putnienė.
Tvariems sprendimams pirmenybę teikianti Klaipėda šiemet vėl panaudos pernai pagamintą sukimosi mechanizmą ir pakylą, todėl Teatro aikštėje lankytojus ir šią žiemą džiugins besisukanti eglutė.
„Prieš metus eglė bei jos puošyba taip pat nekainavo nieko, pernai tik buvo pagamintas besisukantis mechanizmas, kurį, kaip minėjau, naudosime ir šį kartą. Vienintelės išlaidos bus susijusios su pakylos atvežimu į Teatro aikštę“, – sako ji.
Panevėžyje „Žvaigždžių spindesys“ už 150 tūkst. eurų
Panevėžys šiemet nusprendė, kad Kalėdos turi žibėti tiesiogine to žodžio prasme. Miesto šventinės puošybos tema – „Žvaigždžių spindesys“, simbolizuojanti šviesą, viltį ir šventinį miesto spindesį.
„Tai simbolizuoja šviesą, viltį ir šventinį miesto spindesį“, – sako Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistas Arvydas Narkevičius.
Miesto centre bus puošiama gyva sidabrinė eglė, dovanota panevėžiečio ir išauginta jo nuosavame kieme. Pagrindinėje aikštėje Kalėdų eglė suspindės jau lapkričio 28-ąją, o įžiebimo šventės programą rengia Panevėžio kultūros centras.
„Šventinę atmosferą praturtins lazeriai, gobo projektoriai ir šviesos prožektoriai, sukursiantys naujų šviesos efektų ir interaktyvių elementų, anksčiau mieste nenaudotų“, – tikina A. Narkevičius.
Šventinė nuotaika pasklis po visą miestą – kalėdiniai akcentai ir šviesos instaliacijos papuoš ilgas gatvių atkarpas nuo Vilniaus, Klaipėdos ir Respublikos iki Vasario 16-osios, Kranto ir Ukmergės gatvių, taip pat Nepriklausomybės aikštę, teritoriją prie Aleksandro paminklo ir Senvagės zoną.
„Ypatingą dėmesį skirsime miestą jungiančioms gatvėms ir pėsčiųjų zonoms – norime, kad šviesos kelias vestų nuo centro iki atokiausių rajonų“, – pasakoja dizaino specialistas.
Kalėdiniam miesto puošimui šiemet skirta 150 tūkst. eurų, iš kurių 48 tūkst. eurų atiteks Laisvės aikštės ir eglės papuošimui, o 73 tūkst. eurų – gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimui.
Panevėžio savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Sipavičienė priduria, kad šventinė programa apims ne tik įžiebimo vakarą.
„Šiuo metu organizatoriai intensyviai planuoja eglutės įžiebimo šventę ir kalėdinio laikotarpio renginius miesto centre, todėl išsami programa dar nėra atskleidžiama. Planuojama, kad ją sudarys edukacijos, muzikiniai pasirodymai, giesmės, staigmenos vaikams bei kalėdinė prekyba“, – sako A. Sipavičienė.
Įžiebimo ceremonijai ir kalėdinio laikotarpio renginiams skirta 25 tūkst. eurų, o pagrindinė natūrali eglė į Laisvės aikštę bus atgabenta ir pastatyta lapkričio 25-ąją.