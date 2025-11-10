Išvardijo datas, kada žiebs Kalėdų egles Lietuvos miestuose: pasižymėkite ir nepraleiskite

Naujienų portalas tv3.lt dalijasi, kada eglutę įžiebs jūsų mieste – pasitikrinkite, pasižymėkite ir nepraleiskite!
Kada Lietuvos miestai žiebs Kalėdų eglutes?
Akmenė – lapkričio 27 diena, 17.30 valanda;
Alytus – gruodžio 6 diena, 17.00 valanda;
Anykščiai – gruodžio 5 diena, 17.00 valanda;
Birštonas – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Biržai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;
Druskininkai – gruodžio 6 diena, 19 valanda;
Elektrėnai – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Ignalina – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Jonava – lapkričio 29 diena, 16 valanda;
Joniškis – gruodžio 5 diena, 17 valanda;
Jurbarkas – lapkričio 29 diena, 17 valanda;
Kaišiadorys – gruodžio 5 diena, 17 valanda;
Kalvarijos – gruodžio 5 diena, 19 valanda;
Kaunas – lapkričio 22 diena, 18 valanda;
Kazlų Rūda – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;
Kėdainiai – gruodžio 6 diena,17 valanda;
Kelmė – gruodžio 5 diena, 18 valanda;
Klaipėda – lapkričio 29 diena, 17 valanda;
Kretinga – lapkričio 29 diena, laikas tikslinamas;
Kupiškis – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;
Lazdijai – gruodžio 5 diena, 16 valanda;
Marijampolė – data tikslinama;
Mažeikiai – gruodžio 5 diena, 19 valanda;
Molėtai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;
Nida – data tikslinama;
Pagėgiai – gruodžio 4 diena, 17 valanda;
Pakruojis – gruodžio 4 diena, 17:30;
Palanga – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Panevėžys – lapkričio 28 diena, 18 valanda;
Pasvalys – gruodžio 12 diena, 17 valanda;
Plungė – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Prienai – gruodžio 7 diena, 17 valanda;
Radviliškis – gruodžio 1 diena, 18 valanda;
Raseiniai – gruodžio 8 diena, 17.30 valanda;
Rietavas – gruodžio 6 diena, 16.30 valanda;
Rokiškis – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;
Skuodas – gruodžio 5 diena, 18 valanda;
Šakiai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;
Šalčininkai – lapkričio 28 diena, laikas tikslinamas;
Šiauliai – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Šilalė – gruodžio 3 diena, 17.30 valanda;
Šilutė – gruodžio 5 diena, 17.30 valanda;
Širvintos – lapkričio 30 diena, 17 valanda;
Švenčionys – lapkričio 28 diena, 16 valanda;
Tauragė – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;
Telšiai – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;
Trakai – lapkričio 28 diena, 18 valanda;
Ukmergė – gruodžio 6 diena, 17 valanda;
Utena – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;
Varėna – gruodžio 12 diena, 17 valanda;
Vilkaviškis – gruodžio 5 diena, 17.30 valanda;
Vilnius – lapkričio 29 diena, 19 valanda;
Visaginas – lapkričio 28 diena, laikas tikslinamas;
Zarasai – lapkričio 29 diena, 16 valanda.
