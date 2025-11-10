 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Išvardijo datas, kada žiebs Kalėdų egles Lietuvos miestuose: pasižymėkite ir nepraleiskite

2025-11-10 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 14:52

Nors iki Kalėdų – dar daugiau nei mėnuo, visur jau ėmė sklisti šventinė dvasia, o visai netrukus prasidės ir švenčių pradžią savotiškai žymintys eglučių įžiebimai.

Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Širvintų 2024-ųjų Kalėdų eglės (nuotr. Robertas Riabovas / BNS, Erikas Ovčarenko / BNS, organizatorių)
23

Nors iki Kalėdų – dar daugiau nei mėnuo, visur jau ėmė sklisti šventinė dvasia, o visai netrukus prasidės ir švenčių pradžią savotiškai žymintys eglučių įžiebimai.

REKLAMA
3

Naujienų portalas tv3.lt dalijasi, kada eglutę įžiebs jūsų mieste – pasitikrinkite, pasižymėkite ir nepraleiskite!

Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas

Kada Lietuvos miestai žiebs Kalėdų eglutes?

Akmenė – lapkričio 27 diena, 17.30 valanda;

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alytus – gruodžio 6 diena, 17.00 valanda;

Anykščiai – gruodžio 5 diena, 17.00 valanda;

Birštonas – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Biržai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;

Druskininkai – gruodžio 6 diena, 19 valanda;

Elektrėnai – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Ignalina – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Jonava – lapkričio 29 diena, 16 valanda;

Joniškis – gruodžio 5 diena, 17 valanda;

Jurbarkas – lapkričio 29 diena, 17 valanda;

Kaišiadorys – gruodžio 5 diena, 17 valanda;

Kalvarijos – gruodžio 5 diena, 19 valanda;

Kaunas – lapkričio 22 diena, 18 valanda;

Kazlų Rūda – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;

Kėdainiai – gruodžio 6 diena,17 valanda;

Kelmė – gruodžio 5 diena, 18 valanda;

Klaipėda – lapkričio 29 diena, 17 valanda;

Kretinga – lapkričio 29 diena, laikas tikslinamas;

Kupiškis – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;

Lazdijai – gruodžio 5 diena, 16 valanda;

Marijampolė – data tikslinama;

Mažeikiai – gruodžio 5 diena, 19 valanda;

Molėtai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;

Nida – data tikslinama;

Pagėgiai – gruodžio 4 diena, 17 valanda;

Pakruojis – gruodžio 4 diena, 17:30;

Palanga – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Panevėžys – lapkričio 28 diena, 18 valanda;

Pasvalys – gruodžio 12 diena, 17 valanda;

Plungė – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Prienai – gruodžio 7 diena, 17 valanda;

Radviliškis – gruodžio 1 diena, 18 valanda;

Raseiniai – gruodžio 8 diena, 17.30 valanda;

Rietavas – gruodžio 6 diena, 16.30 valanda;

Rokiškis – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;

Skuodas – gruodžio 5 diena, 18 valanda;

Šakiai – gruodžio 5 diena, 17 valanda;

Šalčininkai – lapkričio 28 diena, laikas tikslinamas;

Šiauliai – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Šilalė – gruodžio 3 diena, 17.30 valanda;

Šilutė – gruodžio 5 diena, 17.30 valanda;

Širvintos – lapkričio 30 diena, 17 valanda;

Švenčionys – lapkričio 28 diena, 16 valanda;

Tauragė – gruodžio 5 diena, laikas tikslinamas;

Telšiai – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;

Trakai – lapkričio 28 diena, 18 valanda;

Ukmergė – gruodžio 6 diena, 17 valanda;

Utena – gruodžio 6 diena, laikas tikslinamas;

Varėna – gruodžio 12 diena, 17 valanda;

Vilkaviškis – gruodžio 5 diena, 17.30 valanda;

Vilnius – lapkričio 29 diena, 19 valanda;

Visaginas – lapkričio 28 diena, laikas tikslinamas;

Zarasai – lapkričio 29 diena, 16 valanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų