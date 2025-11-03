 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paaiškėjo, kada Kaune įžiebs eglę: apsibraukite 1 dieną

2025-11-03 14:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 14:48

Žiemos švenčių laikotarpiu pagrindinė miesto puošmena – eglutė – sugrįžta į Rotušės aikštę. Kaip ir praėjusiais metais, miestiečius džiugins tikra žaliaskarė. Po ilgų paieškų tinkamiausia kandidatė surasta Petrašiūnuose. Pusamžį pergyvenęs medis atkeliaus iš Biruliškių gatvės.

Kauno eglė (savivakdybės nuotr.)

Miestui Kalėdų simbolį dovanoja kaunietė Irena Juškevičienė. Moteris prisimena, ilgaamžę eglę anuomet pasodino jos mama, vietoje augusio kadagio. Kalėdų simbolio augimą stebėjo ne tik pati Irena, bet ir jos vaikai bei vaikaičiai, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eglutė stovės Rotušės aikštėje

Šeima turėjo tradiciją šventiniu laikotarpiu pasipuošti šios eglės šaką. Šiemet po 65 metų puoselėjimo eglutė keliauja į Rotušės aikštę teikti džiaugsmą visam Kaunui. Toks sprendimas priimtas dėl saugumo.

„Eglė jau labai didelė ir sena, neramu, kad neužvirstų ant namo. Juokiamės, kad ji truputį prasikaltusi – metami spygliai nešasi namo, o stambios plačios šakos užgožia šviesą. Todėl ją nusprendžiau padovanoti visiems kauniečiams.

Džiaugiuosi, kad eglutė išvažiuoja į miestą. Ji bus gražiai padabinta, visi į ją žiūrės. Tikiu, kad šia dovana pradžiuginsiu ir merą, kurį labai gerbiu”, – šiltomis emocijomis dalijosi kaunietė.

Vos po kelių savaičių I. Juškevičienės dovanojama žaliaskarė keliaus į Rotušės aikštę, kur prasidės jos puošimo darbai. Konkursą laimėjusios bendrovės UAB „Akmenių dvaras“ direktorė Kristina Rimienė teigia, kad šiemet dekoras spindės Art Deco stiliumi. Žaliaskarė atrodys išskirtinai, žibės prabanga ir puošnumu.

„Kauno architektūrinis paveldas įrašytas į UNESCO sąrašą, o šiemet sukanka lygiai 100 metų nuo Art Deco stiliaus atsiradimo. Todėl net nekilo abejonių, kad šiais metais Kaunui reikia Art Deco eglės“, – apie inspiraciją pasakojo K. Rimienė.

Pasak jos, tema atsiskleis per Art Deco stiliui būdingas linijas, tiesias ir konkrečias formas, aštrius kampus ir ornamentiką. Tarp eglės puošybos elementų atsiras ir vienas kitas barokinio stiliaus žaisliukas, atliepiantis aplink Rotušę esančių pastatų stilistiką. Vientisumą puošyboje padės išlaikyti vyraujanti aukso spalva.

Šiųmetė eglė turės ne tik išskirtinius žaisliukus, bet ir lemputes: „Tiekėjai, iš kurių įsigijome apšvietimo elementus, patikino, kad nė vienoje iš Baltijos šalių miesto eglė nebuvo apšviesta tokiomis lemputėmis“, – pasakoja K. Rimienė.

Anot jos, apšvietimo sprendimai leis stebėti eglę, kuri keis savo veidą ir džiugins žmones.

Įžiebimo renginys su šventiniu koncertu numatytas lapkričio 22-ąją.

Daugiau informacijos apie šventiniu laikotarpiu vyksiančias pramogas jau visai netrukus bus skelbiama internete kaledos.kaunas.lt.

