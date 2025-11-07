Išgirdę, ką ši moteris šventėms dovanos sūnui, žmonės pakraupo: nesupranta, kaip taip galima

Jodie Weston pradėjo savo šventinį sezoną 2 320 eurų kainavusia kelione į „Centre Parcs“, skelbė mirror.co.uk.
Prabangios dovanos
Dabar ji planuoja nustebinti savo dvejų metų sūnų Koa-Zayde, kiekvieną savaitę iki gruodžio 25-osios dovanojant jam advento kalendoriaus staigmenas.
Tarp dovanų – 522 eurų vertės žaidimų aikštelės abonementas, kelionė į Legoland, Cartier apyrankės ir derančios dizainerių pižamos Kūčių vakarui.
Tačiau ne visi palankiai vertina šią idėją. 32-ejų moteris kai kurių buvo pavadinta „turtinga snobe“ – žmonės klausia, kodėl ji per šventes išleidžia tiek daug pinigų.
Influencerė iš Londono sakė: „Sulaukiau daugybės įžeidžiančių komentarų iš moterų. Nežinau, kodėl kai kurie žmonės jaučia poreikį priekabiauti prie tų, kurių net nėra sutikę, kai aš jiems asmeniškai nieko blogo nepadariau. Nebijau būti gyvenime vienaragė ir daryti viską savaip. Kai kurie interneto piktavaliai vadina mane turtinga snobe, kiti įžeidinėja mano išvaizdą ir mano, kad mano drabužiai netinkami mamai. Manau, kad tol, kol gyveni pagal savo galimybes, turėtum būti laisvas leisti pinigus taip, kaip nori – ir atrodyti taip, kaip tau patinka.“
Nepaisydama kritikos, Jodie pareiškė, kad ją smerkiantys žmonės tiesiog pavydi jos išvaizdos ir banko sąskaitos. Ji sakė: „Daugybė vyrų man sakė, kokia aš karšta. Kiekvieną valandą socialinėje medijoje manęs klausia, ar esu viena... Manau, tai gąsdina moteris, bet aš noriu gerai atrodyti sau, man nesvarbu jų vyrai. O tai, kad galiu lepinti savo sūnų, kaip jis to nusipelno, tikriausiai taip pat jiems kelia pavydą.“
Jodie yra įpratusi, kad jos kritikuoja dėl išlaidų įpročių. Tačiau ji teigia, kad jau kelis mėnesius taupo, kad ši Kalėdų sezono šventė būtų ypatinga.
Šių metų pradžioje ji sakė: „Pradėjau pirkti 17 tūkst. eur. vertės Kalėdų dovanas, kad galėčiau jas išskaidyti per kelis mėnesius – tai vadinu biudžeto planavimu. Tai tarsi savaitinis advento kalendorius, kuris prasideda nuo vėlaus spalio ir tęsiasi iki Kalėdų dienos. Labai norėčiau tęsti šventes ir sausį, nes tai pats nuobodžiausias metų laikotarpis, kai visi yra liūdni ir niūrūs – ir taip atnaujinti Kalėdų šventimo tradicijas, kad 2026 m. prasidėtų puikiai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!