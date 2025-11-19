Dėl Žemaitaičio pasisakymų LRT atžvilgiu – Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą

LRT etikos žurnalistų komisijos parengtame skunde nurodoma, kad R. Žemaitaitis nuolat vartoja pasisakymus „komunistuojanti LRT“, „purvasklaida“. Dėl šių parlamentaro pareiškimų prašoma konstatuoti, kad „aušrietis“ pažeidė valstybės politiko elgesio principus bei rekomenduoti, kad R. Žemaitaitis viešai atsiprašytų.
Komisija nutarė, kad šio tyrimo išvadas rengs konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė ir socialdemokratė Ingrida Braziulienė.
R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ dalinosi bent keliais įrašais, kuriuose nevengė taikyti įvairių epitetų visuomeniniam transliuotojui. Įrašuose kalbama apie „tarybinį LRT tvariką“ „komunistuojantį LRT“, sakoma „vargas be proto LRT eteryje“, transliuotojas vadinamas „purvasklaida“, kritikuojamas laidos „LRT forumas“ vedėjas Edmundas Jakilaitis.
Savo ruožtu skundo autoriai tokius epitetus įvardija kaip menkinančius, įžeidžiančius ir žeminančius. Be to, pasak jų, tokie teiginiai klaidina visuomenę.
„Politiko vieši pasisakymai yra neetiški, pasižymi asmeniškomis užgaulėmis, pašaipomis ir įtarinėjimais dėl ligų. Remigijus Žemaitaitis be įrodymų kaltina žiniasklaidos atstovus šališkumu, spaudimu valstybės institucijoms, propaganda“, – dėstoma rašte komisijai.
ELTA primena, kad R. Žemaitaitis ne kartą yra kritikavęs LRT veiklą, skiriamą finansavimą bei generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę.
Lapkričio pradžioje perrinktas „aušriečių“ lyderis piktinosi žiniasklaidos priemonių darbu, kurios, anot jo, „tapo ne informacijos skleidimo, bet slėpimo, atviros propagandos ir žmonių kiršinimo priemonėmis“ bei metė kaltinimus, kad pastarosioms įtaką daro konservatoriai ir liberalai.
