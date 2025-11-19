Sinkevičius apie Žemaitaičio ultimatumus: jeigu teks rinktis – nesirinksime „Nemuno aušros“

„Jeigu socialdemokratų partija bus priversta rinktis koaliciją ir „Nemuno aušrą“ ar 5,38 proc. (gynybai – ELTA), mes liksime prie 5,38 proc.“, – trečiadienį žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
Nemato problemos atlikti auditą krašto apsaugos sistemoje
R. Žemaitaitis taip pat yra teigęs, kad jei nebus atlikti auditai Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), jo vadovaujama „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos. Savo ruožtu M. Sinkevičius sako, kad auditus atlikti galima ir tai yra svarstytinas variantas.
„Manau, stebėsena procesų, kurie vyksta KAM, turėtų būti stiprinama, turėtų būti įtraukiamos į stebėsenos procesą ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), ta pati Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kad (...) būtų maksimalus skaidrumas. Mes visi tuo suinteresuoti“, – sakė jis.
Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui M. Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
