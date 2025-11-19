 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie Žemaitaičio ultimatumus: jeigu teks rinktis – nesirinksime „Nemuno aušros“

2025-11-19 12:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 12:39

Reaguojant į „aušriečių“ ultimatumus dėl finansavimo gynybai, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad rinktųsi suplanuotą biudžetą krašto apsaugai, o ne Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą partiją valdančiojoje daugumoje.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Reaguojant į „aušriečių“ ultimatumus dėl finansavimo gynybai, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad rinktųsi suplanuotą biudžetą krašto apsaugai, o ne Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą partiją valdančiojoje daugumoje.

„Jeigu socialdemokratų partija bus priversta rinktis koaliciją ir „Nemuno aušrą“ ar 5,38 proc. (gynybai – ELTA), mes liksime prie 5,38 proc.“, – trečiadienį žurnalistams teigė M. Sinkevičius.

Nemato problemos atlikti auditą krašto apsaugos sistemoje

R. Žemaitaitis taip pat yra teigęs, kad jei nebus atlikti auditai Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), jo vadovaujama „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos. Savo ruožtu M. Sinkevičius sako, kad auditus atlikti galima ir tai yra svarstytinas variantas.

„Manau, stebėsena procesų, kurie vyksta KAM, turėtų būti stiprinama, turėtų būti įtraukiamos į stebėsenos procesą ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), ta pati Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kad (...) būtų maksimalus skaidrumas. Mes visi tuo suinteresuoti“, – sakė jis.

Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui M. Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

take it easy
2025-11-19 12:44
suprantu, kad reikai pasispardyti ir pasirodyti pries pazangiuosius, kad vatnikais nevadintu. na vis tiek vadins:) o juk Zemaitaitis jums socdemams yra ir naudingas. kai kur galima ant jo nurasyti jusu padarytas klaidas. o kai kur jis uz jus dirba- paskutins pavyzdys del finansavimo visuomeniniam transliuotojui, kur Sysas tik mekeno mekeno ir bijojo bent kazka realaus pasiulyti. o stai Zemaitaicio pasiulymas komitete netgi praejo. tiek ziniu
Atsakyti
ui
2025-11-19 13:10
tai rinkėjų sprendimas ,o pasitikrinimui reikalingi nauji rinkimai.Taigi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
