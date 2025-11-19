 
Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis kelia sąlygas: jei socialdemokratai su tuo nesutiks – išeisime iš koalicijos

2025-11-19 09:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 09:10

Jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Pasak jo, neseniai baigtas valstybinis LRT auditas buvo gerasis valdančiųjų bendro darbo pavyzdys. 

53

„Kai atliksime krašto apsaugos auditą, ko aš reikalauju. O jeigu čia socdemai nenorės atlikti – tai tikrai „Nemuno aušra“ pasitrauks. (...) Aš įsivaizduoju, kad krašto apsaugoje apie 20 proc. pinigų yra taškomi į kairę ir į dešinę“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis. 

„Dirbsime tol, kol matysiu, kad valstybei mes reikalingi, kol matysiu, kad koalicija gali priiminėti sprendimus. LRT auditas yra pavyzdys. (...) Kiek mes, „Nemuno aušra“, dar galime prisidėti, kad valstybėje būtų skaidriau“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Jo
Jo
2025-11-19 09:18
Kaio ten kas bevertintu zemaitaiti, bet jis daug kur sake ir sako tiesa, uztai jis per rinkimus tikrai sirinks nemazai palaikymo.
Atsakyti
Puiku
Puiku
2025-11-19 09:24
Taip ir toliau. Turime matyti, kas valstybės valdyme yra negerai ir kas vagia mokesčių mokėtojų pinigus. Auditai yra normali praktika, kaip sakė pati negerbiama eL RTe vadovė.
Atsakyti
AUDITAS REIKALINGAS
AUDITAS REIKALINGAS
2025-11-19 09:39
NEREIKALINGAS TIEMS KAS VAGIA....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (53)
