TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičio įspėjimas: „Sausio mėnesį artėja niūrios dienos kai kam“

2025-11-18 13:15 / šaltinis: BNS
2025-11-18 13:15

„Aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis sako, kad Valstybės kontrolei atlikus jūros vėjo parko projekto auditą toliau bus stebima Energetikos ministerija bei projektą įgyvendinanti valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

„Aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis sako, kad Valstybės kontrolei atlikus jūros vėjo parko projekto auditą toliau bus stebima Energetikos ministerija bei projektą įgyvendinanti valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“.

4

„Reikės spręsti kontrolę, auditai vyksta. (...) Dabar paties „Igničio“ turim auditą, dėl galimybės atrinkti, kas bus direktorius – kyla įtarimų, kad bandoma pasistatyti savo žmogų, tai darbo užtektinai yra“, – žurnalistams antradienį Seime sakė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, kas bando pasistatyti savo žmogų, R. Žemaitaitis tikino, kad tai – nusikalstamos gaujos. 

„Tos pačios struktūros, tos pačios nusikalstamos gaujos, kurios bandė įtikinti, kad jūros jėgainių parkas pelningas ir labai naudingas. Tos pačios gaujelės, kur daro viešuosius pirkimus, tos pačios gaujelės, kurios Ukrainoje buvo prilindusios prie energetikos. Tie patys žmonės, kurie irgi ten tarpininkavo. Daugiau negaliu atskleisti“, – aiškino politikas. 

Anot jo, stebint Energetikos ministerijos darbą bus vertinama, ar tinkamai įgyvendinami uždaviniai, kaip priimami sprendimai, kaip vyksta konkursai.

„Turim keletą klausimų, sausio mėnesį artėja niūrios dienos kai kam“, – pridūrė R. Žemaitaitis.

Partija „Nemuno aušra“ suvažiavime lapkričio 8-ąją priėmė rezoliuciją, kuria išreiškė nerimą, kad „įtakingos politinės jėgos dirbtinai kelia grėsmę šalies viduje“.

Joje teigiama, kad griaunama šalies energetika turi patį menkiausią visuomenės pasitikėjimą, tačiau Energetikos ministerija palieka postuose susikompromitavusius žmones.

„Ignitis grupės“ vadovo Dariaus Maikštėno antroji kadencija baigiasi kitų metų vasario 17 dieną.

Kaip rašė BNS, „Nemuno aušra“ šiuo metu kontroliuoja dvi iš trijų jai pagal koalicijos sutartį numatytų ministerijų – Aplinkos ir Žemės ūkio. Koalicijos partneriai buvo sutarę jai atiduoti ir Energetikos ministeriją, tačiau neradus tinkamo kandidato į ministrus jai buvo perduota Kultūros ministerija.

Šis valdančiųjų sutarimas, kad būtų įvykdytas prezidento Gitano Nausėdos noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti energetikos ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, todėl socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę.

