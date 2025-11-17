Po jūros vėjo parko audito nustatytų rizikų premjerė „Ignitis grupę“ ragina imtis veiksmų

„Valstybės kontrolės atliktas auditas dėl pirmojo jūrinio vėjo parko parodė, kad rizikų ir neatitikimų yra nemažai – raginu projekto vystytoją ir reguliuotoją kaip įmanoma greičiau atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas bei neatidėliojant imtis veiksmų, kad problemos būtų išspręstos“, – savo „Facebook“ paskyroje pirmadienį paskelbė premjerė.
„Auditas aiškiai parodė sritis, kuriose reikalingi pokyčiai – nuo projekto valdymo iki rizikų vertinimo. Todėl nesinorėtų girdėti šimto priežasčių, kodėl nebuvo galima tinkamai įgyvendinti vienos ar kitos dalies, o išgirsti realias priemones, kaip trūkumai bus išspręsti. Projektas turi būti įgyvendintas laiku ir atitikti visus skaidrumo kriterijus“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, VK audito išvados prisidės prie to, kad šis ir ateities jūrinio vėjo energetikos projektai būtų įgyvendinami sklandžiai ir turėtų maksimalios naudos visuomenei.
„Lietuva turi didelį potencialą energetikoje, tačiau svarbu dirbti taip, kad potencialas taptų realybe“, – pridūrė premjerė.
Kaip skelbta, VK atliktas auditas nustatė rizikų, susijusių su išaugusia pirmojo 700 megavatų (MW) jūros vėjo parko kaina ir mažesne planuojama grąža, neefektyviu lėšų naudojimu, vėluoti galinčiais vėjo parko statybų terminais ir neatitikimais teisės aktuose nustatytam projekto finansavimo modeliui.
Dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc.
2023 m. spalį valstybės konkursą laimėjusios bendrovės – „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ – įsipareigojo iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką, kuris apims 120 kv. m ploto jūros teritoriją.
VK auditas taip pat parodė rizikų, kad dėl sudėtingų rinkos sąlygų projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje įrengtas nebus.
Jau skelbta, kad vėjo parko statybos leidimą „Ignitis Renewables“ turėtų gauti iki 2027 m. vasario, kad pirmasis vėjo parkas komercinę veiklą galėtų pradėti per trejus metus.
„Ignitis Renewables“ po audito rezultatų pranešė jau pradėjusi įgyvendinti dalį rekomendacijų, grupės vadovas Darius Maikštėnas teigė, kad grupė prižiūrės, kaip jos valdoma bendrovė jas atliepia.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Visgi dar spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.
