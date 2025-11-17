 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės kontrolė pristatys pirmojo jūros vėjo parko audito rezultatus

2025-11-17 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 06:12

Valstybės kontrolė (VK) pirmadienį pristatys nuo vasaros vidurio vykdyto pirmojo 700 megavatų (MW) jūros vėjo parko „Curonian Nord“ audito išvadas.

Jūrinis vėjo parkas (nuotr. SCANPIX)

Valstybės kontrolė (VK) pirmadienį pristatys nuo vasaros vidurio vykdyto pirmojo 700 megavatų (MW) jūros vėjo parko „Curonian Nord“ audito išvadas.

REKLAMA
0

Sprendimą pavesti VK atlikti šio strateginio projekto Baltijos jūroje auditą birželį priėmė Seimas, pritaręs „aušriečio“ Aido Gedvilo vadovaujamos Energetikos ir darnios plėtros komisijos projektui.

Anot jo, VK turėjo įvertinti, ar parko rangovė valstybinės „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ pagrįstai ir teisėtai naudoja projektui skirtas lėšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Auditoriai taip pat turėjo vertinti, ar finansinio dalyvavimo modelis atitinka prieš kelis metus vykdyto konkurso sąlygas, kaip vėjo parko rangos darbų aukcioną 2023 m. laimėję partneriai „Ignitis Renewables“ ir „Ocean Winds“ pasidalija rizikas bei kokį galimą poveikį tai daro valstybės interesams.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, spalį „Ignitis grupė“ pranešė perimanti visą pirmojo jūros vėjo parko kontrolę – perkanti 49 proc. partnerės projekte „Offshore wind farm 1” akcijų.

REKLAMA

„Ignitis renewables” perėmė su projektu susijusius darbus, mokslinių tyrimų duomenis ir intelektinę nuosavybę, kompensuodama 893 tūkst. eurų  „Offshore wind farm 1” valdančios „Ocean Winds“ tiesiogiai patirtas su projektu susijusias išlaidas.

Pasak „Ignitis grupės“, šis pokytis neturės įtakos tolimesniam pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinimui.

REKLAMA
REKLAMA

Grupė metiniame pranešime anksčiau skelbė, kad, artėjant sprendimui dėl galutinio investicinio sprendimo 2027 m., vėjo parko komercinės veiklos pradžios data gali nusikelti keletą metų.

Anksčiau skelbta, kad elektros gamybą „Curonian Nord“ vėjo parkas galėtų pradėti 2030 m.

Tarptautinių ekspertų atliktu vertinimu, pirmojo jūros vėjo parko projektą „Ignitis grupė“ vysto tinkamai, tačiau jūrinės energetikos sektorius susiduria su įvairiomis rizikomis.

Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus, antrojo parko rangovų atrankos konkursas spalį paskelbtas nevykusiu po to, kai paraišką pateikė vienintelis dalyvis – kita „Ignitis grupės“ įmonė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų