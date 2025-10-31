 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybai toliau vadovaus Alfonso Faubelis

2025-10-31 16:37 / šaltinis: BNS
2025-10-31 16:37

Neseniai išrinktai naujai valstybės valdomos „Ignitis grupės“ devynių narių stebėtojų tarybai toliau vadovaus Alfonso Faubelis. Jis buvo ir praėjusios kadencijos tarybos pirmininkas, pranešė grupė.

„Ignitis“

Neseniai išrinktai naujai valstybės valdomos „Ignitis grupės“ devynių narių stebėtojų tarybai toliau vadovaus Alfonso Faubelis. Jis buvo ir praėjusios kadencijos tarybos pirmininkas, pranešė grupė.

0

„Šis sprendimas rodo stebėtojų tarybos pasitikėjimą ir nuoseklumą tęsiant pradėtus darbus. Grupė yra teisingame kelyje, kuriant 100 proc. žalią ir saugią energetikos ekosistemą Lietuvoje, o naujais nariais pasipildžiusi stebėtojų taryba pasirengusi ir toliau būti patikimu partneriu, padedant siekti šių ambicingų tikslų“, – pranešime sakė A. Faubelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarąjį dešimtmetį jis įgijo patirties energetikos sektoriuje, ypač atsinaujinančių energijos išteklių – tiek sausumos, tiek jūros vėjo jėgainių – vystyme pasaulyje lyderiaujančiose šios srities kompanijose.

A. Faubelis užėmė vadovaujančias pareigas įmonėse „Siemens Gamesa“ ir „Alstom“, laikomose pagrindinėmis žaidėjomis pasaulinėje vėjo jėgainių rinkoje.

Grupės stebėtojų taryboje dirba jos didžiausios akcininkės Finansų ministerijos atrinkti šeši nepriklausomi nariai ir trys valstybės tarnautojai. 

 Į tarybą praėjusią savaitę išrinkti Jutta Maria Dissen (Juta Maria Disen, atsakinga už energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų sritį), Judith Buss (Judita Bus, finansų ir investicijų sritis), Alfonso Faubelis (Alfonsas Faubelis, atsinaujinančios energetikos sritis), Lorraine Mary Wrafter (Lorein Meri Vrafter, organizacijos vystymo sritis), Sian Lloyd Rees (Šiana Loid Ris, rizikos priežiūros sritis), Timothy Guy Brooksas (Timotis Gajus Bruksas, tvarumo ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos sritis).

Valstybės atstovais išrinktos Finansų ministerijos ekspertės Aušra Vičkačkienė (viešosios politikos ir valdymo sritis), Ingrida Muckutė (apskaitos ir audito sritis) bei Vyriausybės kanceliarijos ekspertė Lina Liubauskaitė (reguliavimo sritis).

Beveik 75 proc. „Ignitis grupės“ akcijų priklauso valstybei, jas valdo Finansų ministerija, likusias – instituciniai ir mažmeniniai investuotojai.

