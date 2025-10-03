„Ignitis renewables“ edukacijų sezonas tapo atradimų ir dialogo erdve

„Atsinaujinanti energetika neatsiejama nuo bendruomenių, todėl mums svarbu būti šalia žmonių – ne tik statyti vėjo elektrinių parkus, bet ir kurti erdves dialogui, pažinimui bei smalsumui. Edukacijos parodė, kad žmonės nori suprasti, kokia yra energetikos ateitis, o mūsų misija – šį kelią padaryti artimesnį ir suprantamesnį. Tokie susitikimai tik dar kartą įrodo, kad bendravimas yra geriausias būdas kurti pasitikėjimą ir puoselėti bendruomeniškumu grįstą šviesią kaimynystę“, – sako „Ignitis renewables“ ryšių su bendruomenėmis komandos vadovė Emilija Musteikytė.
Energetika arčiau bendruomenių
„Ignitis renewables“, be vėjo ir saulės elektrinių plėtros, jau kelerius metus nuosekliai kuria ryšį su vietos bendruomenėmis. Įgyvendinama šviesios kaimynystės koncepcija jungia tris veiklos kryptis: edukaciją, dalyvavimą bendruomenių gyvenime ir finansinę paramą bendruomenių projektams. Ši praktika paremta geriausiais tarptautiniais pavyzdžiais, kuriais vadovaujasi energetikos lyderiai visoje Europoje.
Edukacijos suteikia progą kalbėtis apie tai, kaip subalansuoti energetikos ir visuomenės interesus, kokią naudą vietos bendruomenėms kuria vėjo parkai ir kokias galimybes atveria atsinaujinanti energetika. Tokie susitikimai dažniausiai vyksta ten, kur planuojami nauji atsinaujinančios energetikos projektai arba šalia jau veikiančių projektų.
Šią vasarą „Ignitis renewables“ dalijosi patirtimi ir žiniomis skirtingų regionų vasaros renginiuose, kurių programą papildė edukacijos apie vėją ir atsinaujinančią energetiką. Per vasaros sezoną edukacijos aplankė Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo rajonus bei vyko renginiuose Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje bei Neringoje. Bendruomenės pamatė, kad energetika gali būti artima ir suprantama, kai ji pristatoma paprastai – per patirtis ir dialogą.
Erdvė mokytis ir kalbėti
Edukacinės veiklos šį sezoną suteikė galimybę tiek vaikams, tiek suaugusiems ne tik išgirsti apie vėjo energiją, bet ir ją pajusti – per kūrybines dirbtuves, interaktyvias veiklas ir naujas patirtis. Daugelyje renginių lankytojai turėjo galimybę užsidėję virtualios realybės akinius „pakilti“ į vėjo elektrinės viršūnę. Tokios veiklos virsdavo ne tik linksmu žaidimu, bet drauge ir pamoka , kaip vėjas gamina elektrą.
Didžiausia edukacijų erdvė veikė Palangoje, kurioje per mėnesį apsilankė apie 18 tūkst. energetikos entuziastų. Kurorto gyventojai ir svečiai čia mielai užsukdavo su šeimomis ir, draugais, nes energijos tema buvo pristatyta lengvai ir suprantamai. J. Basanavičiaus gatvėje mėnesį veikusi edukacinė erdvė tapo viena iš ryškiausių edukacijos sezono patirčių. Čia daugiau nei 200 valandų vyko edukacinės veiklos. Ypač daug susidomėjimo sulaukė aitvarų dirbtuvės bei, elektrinis dviratis, kurį minant buvo galima stebėti, kiek energijos sukuriama. Palangos programą praturtino ir Energetikos ir technikos muziejaus eksponatai – Tesla ritė, Van de Graaffo generatorius ir plazmos rutulys, kurie kėlė nuostabą bei skatino pasidomėti, kaip veikia elektra.
Vasarą edukacijos papildė daugelį pajūrio renginių. Klaipėdoje „Ignitis renewables“ kartu su Lietuvos Jūrų muziejumi organizuotas festivalis „Savos bangos“ pritraukė miesto gyventojus ir gausybę svečių iš visos Lietuvos. Tvarumo šventėje lankytojai mielai įsitraukė į siūlomas veiklas, edukacijas, diskusijas ir meninius projektus. Dar vienu traukos tašku tapo festivalis „Vėjų vėjai“ Klaipėdos paplūdimyje. Jo metu vaikai statė mažus vėjo elektrinių modelius, atliko užduotis ir kartu su edukatoriais atrado, kaip gimsta švari energija.
Rugsėjo pabaigoje edukacijos persikėlė į Juodkrantę. Festivalyje „Sveika, Neringa“ ypatingo dėmesio sulaukė „Ignitis renewables“ edukacijų zonoje veikusi Lietuvos jūrų muziejaus edukacija „Vėjų laboratorija: kai vėjas tampa jėga“. Lankytojai čia praktiškai išbandė, kaip paprastos priemonės atskleidžia vėjo galią.
Panašios edukacinės veiklos lydėjo ir vietos bendruomenių organizuojamas vasaros šventes įvairiuose regionuose – nuo Pakruojo iki Kelmės ar Mažeikių. Jose „Ignitis renewables“ komanda prisijungė prie bendruomenių programos, kvietė bendrauti, išbandyti kūrybines veiklas ir edukacijas apie vėjo energiją. Susitikimai su žmonėmis tapo proga kalbėtis apie energetikos ateitį jų kasdienėje aplinkoje.
Straipsnį parengė: „UAB Ignitis“.
