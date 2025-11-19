 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: pasiruoškite, štai kokie orai užklups

2025-11-19 07:19 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-19 07:19

Sinoptikai praneša, kokie orai užklups artimiausiomis dienomis. Įspėjimas dėl oro sąlygų siunčiamas ir vairuotojams. 

1

Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.

Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį vietomis nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Penktadienį vietomis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, krituliai. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, naktį pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje iki 4 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 18 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 17 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 7–9 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

