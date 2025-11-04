 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ ir „Ignitis gamyba“ atliko elektros sistemos paleidimo po totalinės avarijos bandymus

2025-11-04 11:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 11:36

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ir įmonė „Ignitis gamyba“ sėkmingai atliko šalies elektros sistemos paleidimo po totalinės avarijos (angl. „Black Start“) bandymus.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

REKLAMA

0

Kaip pranešė „Litgrid“, spalio 31 d. bandymų metu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) agregatas įsijungė totalinės avarijos režimu, naudodamas elektros energiją iš dyzelinio generatoriaus. Per elektros perdavimo liniją Kruonio HAE–Lietuvos elektrinė aktyvavo Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloką, įjungė generatorių ir sklandžiai sinchronizavosi su tinklu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sėkmingai atlikti bandymai įrodo mūsų ir partnerių pasirengimą užtikrinti elektros energetikos sistemos atkūrimą ir saugumą“, – pranešime teigia „Litgrid“ sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.

Bandymai buvo atliekami imituojant įtampos dingimą Lietuvos elektros energetinėje sistemoje. Taip pat buvo patikrinta galimybė nesant įtampos paleisti Kruonio HAE hidroagregatus ir paduoti įtampą į Lietuvos elektrinės pastotę bei paleisti Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloką. 

Tokie bandymai atliekami kartą per penkis metus, siekiant įsitikinti, kad „Ignitis gamyba“ valdomi įrenginiai gebėtų suteikti sistemos atkūrimo po totalinės avarijos paslaugą. Ją teikiančios Kruonio HAE ir Kauno hidroelektrinė yra įtrauktos į sistemos atstatymo planą.

