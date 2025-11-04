„Litgrid“ ir „Ignitis gamyba“ atliko elektros sistemos paleidimo po totalinės avarijos bandymus

Kaip pranešė „Litgrid“, spalio 31 d. bandymų metu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) agregatas įsijungė totalinės avarijos režimu, naudodamas elektros energiją iš dyzelinio generatoriaus. Per elektros perdavimo liniją Kruonio HAE–Lietuvos elektrinė aktyvavo Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloką, įjungė generatorių ir sklandžiai sinchronizavosi su tinklu.
„Sėkmingai atlikti bandymai įrodo mūsų ir partnerių pasirengimą užtikrinti elektros energetikos sistemos atkūrimą ir saugumą“, – pranešime teigia „Litgrid“ sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Bandymai buvo atliekami imituojant įtampos dingimą Lietuvos elektros energetinėje sistemoje. Taip pat buvo patikrinta galimybė nesant įtampos paleisti Kruonio HAE hidroagregatus ir paduoti įtampą į Lietuvos elektrinės pastotę bei paleisti Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloką.
Tokie bandymai atliekami kartą per penkis metus, siekiant įsitikinti, kad „Ignitis gamyba“ valdomi įrenginiai gebėtų suteikti sistemos atkūrimo po totalinės avarijos paslaugą. Ją teikiančios Kruonio HAE ir Kauno hidroelektrinė yra įtrauktos į sistemos atstatymo planą.