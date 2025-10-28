„Litgrid“ ieško, kas pastatys traukos pastotę geležinkeliams Kretingoje

Pastačius 110 kilovoltų (kV) skirstyklą ir ją prijungus prie perdavimo tinklo bus užtikrintas elektros tiekimas elektriniams traukiniams, antradienį pranešė „Litgrid“.
„Pastotė taps patikimu elektros šaltiniu elektriniams traukiniams, padės užtikrinti stabilų tiekimą ir sudarys sąlygas efektyvesniam transporto sistemos veikimui“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Skirstyklos statybą ir prijungimą finansuos „Lietuvos geležinkelių“ infrastruktūros valdytoja „LTG Infra“, objektas priklausys „Litgrid“.
Įgyvendinant visą elektrifikavimo projektą bus įrengtas 368 km ilgio kontaktinis tinklas, iš viso bus pastatytos šešios skirstyklos ir traukos pastotės Lentvaryje, Žeimiuose, Linkaičiuose, Tarvainiuose, Kretingoje ir Žasliuose. „Litgrid“ taip pat pastatys aštuonias autotransformatorines.
Birželį operatorė pranešė apie pradėtą 3,5 mln. eurų (be PVM) vertės Linkaičių pastotės statybą. Tuo metu pernai gruodį skelbta, kad 3,3 mln. eurų (be PVM) kainuos Tarvainių traukos pastotės statyba.
BNS rašė, kad geležinkelio ruožą Vilnius-Klaipėda už daugiau nei 457 mln. eurų elektrifikuoja Ispanijos bendrovių „Elecnor“ ir „Instalaciones Inabensa“ konsorciumas.