  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ ieško, kas pastatys traukos pastotę geležinkeliams Kretingoje

2025-10-28 11:33 / šaltinis: BNS
2025-10-28 11:33

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ieško, kas pastatytų elektrifikuojamam geležinkeliui tarp Vilniaus ir Klaipėdos reikalingą skirstyklą Kretingoje.

0

Pastačius 110 kilovoltų (kV) skirstyklą ir ją prijungus prie perdavimo tinklo bus užtikrintas elektros tiekimas elektriniams traukiniams, antradienį pranešė „Litgrid“.

„Pastotė taps patikimu elektros šaltiniu elektriniams traukiniams, padės užtikrinti stabilų tiekimą ir sudarys sąlygas efektyvesniam transporto sistemos veikimui“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skirstyklos statybą ir prijungimą finansuos „Lietuvos geležinkelių“ infrastruktūros valdytoja „LTG Infra“, objektas priklausys „Litgrid“.

Įgyvendinant visą elektrifikavimo projektą bus įrengtas 368 km ilgio kontaktinis tinklas, iš viso bus pastatytos šešios skirstyklos ir traukos pastotės Lentvaryje, Žeimiuose, Linkaičiuose, Tarvainiuose, Kretingoje ir Žasliuose. „Litgrid“ taip pat pastatys aštuonias autotransformatorines.

Birželį operatorė pranešė apie pradėtą 3,5 mln. eurų (be PVM) vertės Linkaičių pastotės statybą. Tuo metu pernai gruodį skelbta, kad 3,3 mln. eurų (be PVM) kainuos Tarvainių traukos pastotės statyba. 

BNS rašė, kad geležinkelio ruožą Vilnius-Klaipėda už daugiau nei 457 mln. eurų elektrifikuoja Ispanijos bendrovių „Elecnor“ ir „Instalaciones Inabensa“ konsorciumas.

indeliai.lt

