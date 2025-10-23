„Litgrid“ rekonstruos elektros perdavimo liniją Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis

Anot bendrovės, atnaujinta linija užtikrins elektros perdavimo patikimumą Šiaurės Lietuvoje ir ateityje mažins eksploatacines sąnaudas.
„Šis projektas svarbus ne tik dėl infrastruktūros atnaujinimo – dalį oro linijos pakeisime požemine kabelių linija. Toks sprendimas urbanizuotoje miesto teritorijoje sumažins vizualinę taršą, leis atlaisvinti žemės plotus miesto plėtrai ir turės teigiamą poveikį aplinkai“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
1968 m. įrengtos Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis dvigrandės oro linijos ilgis siekia 10,5 kilometro. Bendrovės teigimu, rekonstrukcijos metu bus įrengtos 2,4 kilometro ilgio 110 kV požeminės kabelių linijos prie Šiaulių ir Rėkyvos transformatorių pastočių.
Sutartį su viešąjį pirkimą laimėjusia įmone planuojama pasirašyti iki šių metų galo, o oro linijų rekonstrukciją užbaigti iki 2028 m. pirmojo ketvirčio.