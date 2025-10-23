Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ rekonstruos elektros perdavimo liniją Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis

2025-10-23 10:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 10:15

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ketvirtadienį pranešė paskelbusi viešąjį pirkimą 110 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linijos Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcijai.

Litgrid

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ketvirtadienį pranešė paskelbusi viešąjį pirkimą 110 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linijos Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcijai.

REKLAMA
0

Anot bendrovės, atnaujinta linija užtikrins elektros perdavimo patikimumą Šiaurės Lietuvoje ir ateityje mažins eksploatacines sąnaudas.

„Šis projektas svarbus ne tik dėl infrastruktūros atnaujinimo – dalį oro linijos pakeisime požemine kabelių linija. Toks sprendimas urbanizuotoje miesto teritorijoje sumažins vizualinę taršą, leis atlaisvinti žemės plotus miesto plėtrai ir turės teigiamą poveikį aplinkai“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1968 m. įrengtos Šiauliai–Rėkyva, Šiauliai–Radviliškis dvigrandės oro linijos ilgis siekia 10,5 kilometro. Bendrovės teigimu, rekonstrukcijos metu bus įrengtos 2,4 kilometro ilgio 110 kV požeminės kabelių linijos prie Šiaulių ir Rėkyvos transformatorių pastočių.

Sutartį su viešąjį pirkimą laimėjusia įmone planuojama pasirašyti iki šių metų galo, o oro linijų rekonstrukciją užbaigti iki 2028 m. pirmojo ketvirčio.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų