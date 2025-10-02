Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ naujiems vėjo parkų ir kaupiklių projektams rezervavo dar 1,5 GW galios

2025-10-02 10:18 / šaltinis: BNS
2025-10-02 10:18

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ preliminariai rezervavo 1,54 gigavato (GW) galios vėjo elektrinėms ir kaupikliams. 

0

Šis sprendimas priimtas įvertinus per pastaruosius tris mėnesius pateiktas paraiškas, iš kurių 23 buvo patvirtintos visa ar daline apimtimi, o vystytojams pasiūlyta pasirašyti ketinimų protokolus, trečiadienį pranešė bendrovė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vėjo ir saulės elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje jau siekia 5,3 GW, o kartu su vandens, biomasės ir biodujų elektrinėmis – 5,6 GW“, – pranešime sakė „Litgrid“ Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.

Pasak jo, tai reiškia, kad artėjama prie Vyriausybės programoje numatyto tikslo iki 2028 metų pabaigos pasiekti 8 GW gamybos iš atsinaujinančių šaltinių pajėgumus.

Pasak įmonės, vėjo elektrinėms rezervuota 220 MW galios, o kaupimo įrenginiams – 1323 MW galios (2742 MWh talpos).

Tai jau 10-tas prašymų teikimo ciklas nuo 2023 metų kovo, kai patvirtinta naudojimosi elektros perdavimo tinklais tvarka. 

Skaičiuojant visus planuojamus projektus, šiuo metu pasirašyta ketinimų protokolų dėl 3,3 GW bendros leistinos galios vėjo parkams sausumoje, 3,8 GW – saulės parkams ir 3,5 GW galios (8,4 GWh talpos) – kaupikliams. 

Be to, Lietuva planuoja įrengti jūros vėjo parką, kurio bendra galia sieks 0,7 GW.

Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia siekia daugiau nei 5,3  GW, o leistina generuoti galia – 4,7  GW ir sudaro daugiau nei 60 proc. viso šalies elektros gamybos pajėgumo.

