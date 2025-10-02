Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žygimantas Vaičiūnas: vadovauti „Litgrid“ galėtų naujas žmogus

2025-10-02 09:54 / šaltinis: BNS
2025-10-02 09:54

Bendrovei „Litgrid“ paskelbus naujo vadovo konkursą energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dabartinį jos generalinį direktorių Roką Masiulį galėtų pakeisti kitas kvalifikuotas vadovas.

„Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus. ELTA / Dainius Labutis

Bendrovei „Litgrid" paskelbus naujo vadovo konkursą energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dabartinį jos generalinį direktorių Roką Masiulį galėtų pakeisti kitas kvalifikuotas vadovas.

„Neatmetame galimybės, kad galėtų būti kitas vadovas. Tą vertins („Litgrid“ – BNS) valdyba“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas, paklaustas, ar matytų R. Masiulį vadovaujantį „Litgrid“ dar vieną kadenciją.

Ministras teigė reikalaujantis tinkamiausių kandidatų į valstybės valdomų energetikos įmonių vadovus ieškoti rinkoje.

„Tikslas turėti pačius kompetentingiausius, stipriausius, ambicingiausius ir tarptautine prasme tikrai pasirengusius dirbti žmones“, – pabrėžė energetikos ministras.

Ž. Vaičiūnas teigė esantis patenkintas R. Masiulio darbu užbaigiant elektros tinklų sinchronizavimą su Vakarų Europa: „Turbūt esminių priekaištų dėl to neturiu, nes projektas vyko sklandžiai.“

Kaip rašė BNS, „Litgrid“ naujo vadovo konkursą paskelbė rugsėjį, dalyvių paraiškų laukiama iki spalio 27 dienos.

Pirmoji 5 metų R. Masiulio kadencija baigsis kitų metų vasario 22-ąją, tačiau jis irgi galės dalyvauti konkurse, nes pagal įstatymą valstybės valdomoms įmonėms tas pats žmogus gali vadovauti dvi kadencijas.

Atranką laimėjęs buvęs susisiekimo ir energetikos ministras R. Masiulis įmonei vadovauti buvo paskirtas 2021 metų vasarį, valdant konservatorių Vyriausybei, o energetikos ministru dirbant Dainiui Kreiviui.   

97,5 proc. bendrovės „Litgrid“ akcijų valdo energetikos grupė „Epso-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Energetikos ministerijai.

