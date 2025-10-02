Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaičiūnas apie sąlygą tapti LSDP nariu: šiandien tai nėra nei pirmaeilis, nei antraeilis klausimas

2025-10-02 08:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:48

Reikalavimo įstoti į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretas sulaukęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako nežinąs, kodėl jam buvo iškelta tokia sąlyga. Vis tik politikas nurodo – nors pažadėjo tapti partijos nariu, kol kas tai nėra prioritetinis klausimas jo darbotvarkėje.

Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas

Reikalavimo įstoti į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretas sulaukęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako nežinąs, kodėl jam buvo iškelta tokia sąlyga. Vis tik politikas nurodo – nors pažadėjo tapti partijos nariu, kol kas tai nėra prioritetinis klausimas jo darbotvarkėje.

0

„Dėl priežasčių, galbūt, sudėtinga būtų komentuoti, turbūt ten yra socialdemokratų partijos klausimas. Aš tiktai galiu patvirtinti, kad šiandien tai nėra nei pirmaeilis, nei antraeilis klausimas mano darbotvarkėje. Turime kitų klausimų, komandos formavimą, darbų planavimą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Ž. Vaičiūnas.

„Yra toks posakis: pagyvensime – pamatysime. Tai aš sakyčiau: padirbėsime – pamatysime. Tikrai toks pažadas buvo duotas, tai, manau, susidėliosime. Tai tikrai nėra šios dienos klausimas“, – pažymėjo jis.

Paklaustas, ar reikalavimas tapti partijos nariu nerodo, jog LSDP bendruomenė juo nepasitiki, Ž. Vaičiūnas tvirtino – patikimumą jis įrodys vykdydamas Vyriausybės programoje numatytus darbus.

„Natūralu, kadangi buvau deleguotas kitos partijos, bet nebuvau partijos narys, tai galbūt yra tam tikrų nepasitikėjimo momentų. Bet manau, kad svarbiausias dalykas įgaunant pasitikėjimą yra ne formali narystė partijoje, bet būtent programos įgyvendinimas, kuri, manau, yra pakankamai socialdemokratiška. Jeigu programą seksis įgyvendinti gerai – manau, kad tai geriausias atsakas, atsakant į pasitikėjimo-nepasitikėjimo dilemą“, – kalbėjo Ingos Ruginienės Vyriausybės narys.

ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.

Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, viešai diskutuota, jog Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbus ir I. Ruginienės Vyriausybėje – jo kandidatūrą rėmė Prezidentūra.

Vis tik, pagal pirminę koalicinę sutartį energetikos ministro portfelis buvo deleguotas „Nemuno aušrai“. Pastarajai nerandant tinkamų kandidatų į šias pareigas, LSDP ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis – vadovauti pastarajai socialdemokratai pasiūlė Ž. Vaičiūną.

I. Ruginienė pripažino, kad Ž. Vaičiūnui norint likti Vyriausybėje buvo iškelta sąlyga tapti partijos nariu. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.

Vis tik, ar toks pats reikalavimas bus taikomas ir kitiems nepartiniams ministrams – pavyzdžiui, šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui – Vyriausybės vadovė neatsakė.

