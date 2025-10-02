Vaičiūnas: socialdemokratų interesas yra turėti savo atstovų ministerijos komandoje

„Manau, tai yra savaičių klausimas, kuomet bus pilna komanda. Turiu visos buvusios komandos norą tęsti darbus. Natūralu, kad dar aptariame ir aptarsime šiuos klausimus su delegavusia partija – socialdemokratų partija, natūralu, kad yra jų interesas turėti tam tikrus savo atstovus komandoje“, – „Žinių radijui“ teigė Ž. Vaičiūnas.
„Mano tikslas yra, kad turėtume kompetentingą, ambicingą komandą, kuri padėtų įgyvendinti mūsų programą“, – akcentavo jis.
Rugsėjo pabaigoje viceministru Energetikos ministerijoje dirbantis Arnoldas Pikžirnis ir kanclerė Rasa Kiūdytė pasitraukė iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.
Tiesa, A. Pikžirnis neatmetė, kad jei prireiktų, darbus Energetikos ministerijoje jis galėtų tęsti. Tačiau jis pabrėžė, kad jungtis prie kitos politinės partijos – nežada.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.
Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, viešai diskutuota, jog Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbus ir I. Ruginienės Vyriausybėje – jo kandidatūrą rėmė Prezidentūra.
Vis tik, pagal pirminę koalicinę sutartį energetikos ministro portfelis buvo deleguotas „Nemuno aušrai“. Pastarajai nerandant tinkamų kandidatų į šias pareigas, LSDP ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis – vadovauti pastarajai socialdemokratai pasiūlė Ž. Vaičiūną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!