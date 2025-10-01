„Litgrid“ ketina didinti elektros prekybos pralaidumus su Lenkija

„Mes nematome, kad būtume išgirsti. Mes nematome, kad tos derybos ir susitikimai nuo susitikimo su premjere iki prezidento davė kokių nors pokyčių“, – trečiadienį per Seimo Kultūros komiteto posėdį tvirtino Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
Anot jo, raginimai leisti kultūros ministrui „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui pabandyti dirbti yra neracionalūs ir net pavojingi.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis susidariusią situaciją apibūdino nupiešdamas alegoriją.
„Kai žmogus netyčia įlipa į išmatas, jis visų pirma pajunta kvapą, paskui stengiasi kuo greičiau nusiplauti. Šiuo atveju buvo įsilipta į didžiulę išmatų krūvą ir joje iki šiol stovima. Kvapas jau sklinda toli“, – sakė M. Budraitis.
„Kviesčiau susitelkti Kultūros komitetui ir padėti mums visiems išlipti iš šitos krūvos“, – pridūrė jis.
