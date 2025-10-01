Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ ketina didinti elektros prekybos pralaidumus su Lenkija

2025-10-01 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 12:08

Su premjere ir prezidentu susitikę kultūros bendruomenės atstovai teigia nesijaučią išgirsti ir sako neatsitrauksiantys nuo savo reikalavimo, kad Kultūros ministerijoje nebeliktų „Nemuno aušros“ atstovų.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Su premjere ir prezidentu susitikę kultūros bendruomenės atstovai teigia nesijaučią išgirsti ir sako neatsitrauksiantys nuo savo reikalavimo, kad Kultūros ministerijoje nebeliktų „Nemuno aušros“ atstovų.

0

„Mes nematome, kad būtume išgirsti. Mes nematome, kad tos derybos ir susitikimai nuo susitikimo su premjere iki prezidento davė kokių nors pokyčių“, – trečiadienį per Seimo Kultūros komiteto posėdį tvirtino Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.

Anot jo, raginimai leisti kultūros ministrui „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui pabandyti dirbti yra neracionalūs ir net pavojingi.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis susidariusią situaciją apibūdino nupiešdamas alegoriją.

„Kai žmogus netyčia įlipa į išmatas, jis visų pirma pajunta kvapą, paskui stengiasi kuo greičiau nusiplauti. Šiuo atveju buvo įsilipta į didžiulę išmatų krūvą ir joje iki šiol stovima. Kvapas jau sklinda toli“, – sakė M. Budraitis.

„Kviesčiau susitelkti Kultūros komitetui ir padėti mums visiems išlipti iš šitos krūvos“, – pridūrė jis.

