„Litgrid“ ieško, kas rekonstruos jungtį su Latvija

Projektas leis padidinti elektros tiekimo pralaidumą tarp Lietuvos ir Latvijos bei plėsti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybą, ketvirtadienį pranešė įmonė.
„Aizkrauklės–Panevėžio linija yra itin svarbi vystant atsinaujinančios energetikos plėtrą šiaurės Lietuvoje, kur investuotojai planuoja naujus vėjo ir saulės parkus. Tai viena iš keturių 330 kV tarpsisteminių jungčių su Latvija“, – pranešime sake „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Liniją projektavo konkursą laimėjusi tos pačios grupės „Epso-G“ valdoma energetikos infrastruktūros bendrovė „Tetas“, kuri taip pat prižiūrės projektą. Bendra sutarties vertė – 889 tūkst. eurų. BNS pranešė įmonė.
Rekonstruojant liniją bus pakeistos atramos, atnaujinti laidai, trosai, izoliatorių girliandos ir linijinė armatūra. Numatoma viengrandės linijos atramas bei laidus pakeisti dvigrandėmis.
Aizkrauklė–Panevėžys kerta kultūros paveldo teritorijas: Gasparėlių pilkapyną, Siaurojo geležinkelio kompleksą, Pamiškių kapinyną ir Natura 2000 teritorijas – Pamūšius (Buveinių apsaugai svarbios teritorijos), Gipso karsto ežerus ir jų apyežeres. Todėl, jei reiėks, gali būti atliekami archeologiniai tyrimai.
Linijos rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti 2026 metais ir baigti iki 2028 metų pabaigos.
