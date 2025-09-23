„Litrgid“ šiaurės Lietuvoje įjungė Mūšos skirstyklą ir 3,4 km naujų linijų

Nauji pajėgumai sustiprins šio regiono elektros perdavimo tinklą, antradienį pranešė operatorė.
Pasak „Litgrid“, 330 kilovoltų (kV) įtampos skirstykla Joniškio rajone ir linijos Viskali–Mūša bei Mūša–Šiauliai užtikrins didesnius tarpsisteminius pralaidumus su Latvija bei padidins elektros tiekimo saugumą.
„Litgrid“ vadovo Roko Masiulio teigimu, iki šiol šioje vietoje buvusios linijos buvo itin ilgos – siekė 182 kilometrus, todėl jos nebuvo pakankamai patikimos.
„Tai reiškė, kad atsiradus sutrikimui vienoje vietoje, būtų atsijungusios visos trys linijos. Nauja skirstykla užtikrina patikimesnį elektros tiekimą šiaurės Lietuvoje, nes ilgiausia atkarpa dabar sutrumpėjo kone tris kartus“, – pranešime sakė R. Masiulis.
Pasak R. Masiulio, Mūšos skirstykla ir linijos pastatytos apeinant kultūros paveldo apsaugos zoną – Saulės mūšio vietą, per kurią anksčiau driekėsi linijų sujungimas.
Pasak „Litgrid“, projekto statybos užbaigimo aktą numatoma gauti iki 2025-ųjų pabaigos.
Iki kitų metų operatorė taip pat planuoja užbaigti sinchroninių kompensatorių projektą, įdiegti energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemą, pastatyti dar vieną 330 kV skirstyklą Darbėnuose.
Kitąmet įmonė ketina atnaujinta „NordBalt“ jūrinės jungties su Švedija valdymo sistemą, tęsti sausumos jungties su Lenkija „Harmony Link“ projektą.
