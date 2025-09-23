Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litrgid“ šiaurės Lietuvoje įjungė Mūšos skirstyklą ir 3,4 km naujų linijų

2025-09-23 14:04 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:04

 „Litgrid“ šiaurės Lietuvoje įjungė Mūšos skirstyklą bei 3,4 kilometrų naujų perdavimo linijų, skirtų tranzitui su Latvija.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

 „Litgrid“ šiaurės Lietuvoje įjungė Mūšos skirstyklą bei 3,4 kilometrų naujų perdavimo linijų, skirtų tranzitui su Latvija.

REKLAMA
0

Nauji pajėgumai sustiprins šio regiono elektros perdavimo tinklą, antradienį pranešė operatorė.

Pasak „Litgrid“, 330 kilovoltų (kV) įtampos skirstykla Joniškio rajone ir linijos Viskali–Mūša bei Mūša–Šiauliai užtikrins didesnius tarpsisteminius pralaidumus su Latvija bei padidins elektros tiekimo saugumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Litgrid“ vadovo Roko Masiulio teigimu, iki šiol šioje vietoje buvusios linijos buvo itin ilgos – siekė 182 kilometrus, todėl jos nebuvo pakankamai patikimos.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai reiškė, kad atsiradus sutrikimui vienoje vietoje, būtų atsijungusios visos trys linijos. Nauja skirstykla užtikrina patikimesnį elektros tiekimą šiaurės Lietuvoje, nes ilgiausia atkarpa dabar sutrumpėjo kone tris kartus“, – pranešime sakė R. Masiulis.

REKLAMA

Pasak R. Masiulio, Mūšos skirstykla ir linijos pastatytos apeinant kultūros paveldo apsaugos zoną – Saulės mūšio vietą, per kurią anksčiau driekėsi linijų sujungimas.

Pasak „Litgrid“, projekto statybos užbaigimo aktą numatoma gauti iki 2025-ųjų pabaigos.

Iki kitų metų operatorė taip pat planuoja užbaigti sinchroninių kompensatorių projektą, įdiegti energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemą, pastatyti dar vieną 330 kV skirstyklą Darbėnuose.

Kitąmet įmonė ketina atnaujinta „NordBalt“ jūrinės jungties su Švedija valdymo sistemą, tęsti sausumos jungties su Lenkija „Harmony Link“ projektą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų