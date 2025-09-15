Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės įmonė ieško naujo vadovo: siūloma alga – nuo 10 tūkst. eurų per mėnesį

2025-09-15 11:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 11:41

Baigiantis dabartinio vadovo penkerių metų kadencijai, naujosios energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ dukterinė bendrovė „Litgrid“ skelbia bendrovės vadovės (-o) viešą atranką. Kandidatuoti į šią poziciją galima iki spalio 27 d. imtinai. 

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

1

Energijos perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ dabartinio vadovo Roko Masiulio kadencija baigsis 2026 m. vasario 22 d.

„EPSO-G“ grupės įmonių strategijoje iki 2035 m. keliami tikslai yra labai ambicingi ir „Litgrid“ turi itin svarbų vaidmenį jų siekiant. Sinchronizavęsi su kontinentine Europa, toliau sparčiai stipriname šalies energetikos sistemą, kuriame atsparią ir lanksčią ateities energetiką, todėl svarbu, kad strateginei bendrovei vadovautų profesionalas gebantis ir norintis kurti ilgalaikę vertę“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ valdybos pirmininkas Tomas Varneckas.

Darbo skelbime būsimam vadovui siūlomas atlyginimas (neatskaičius mokesčių) – nuo 10,4 tūkst. eurų ir finansinis skatinimas (papildomas atlygis, atsižvelgiant į bendrovės ir individualius veiklos rezultatus). 

Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo patirtį, kompetenciją ir gebėjimą savarankiškai pasiekti rezultatus.

Darbo pasiūlyme numatyti tokie privalomi reikalavimai būsimam vadovui:

  • aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas;
  • reikšminga patirtis per pastaruosius 5 metus įmonės vadovo ar kito aukščiausio lygmens vadovo pareigose
  • didelėje įmonėje (ne mažiau, kaip 250 žmonių) ar įmonių grupėje;
  • įrodyta infrastruktūrinių, verslo transformacijos ar kitų strateginių projektų valdymo ir įgyvendinimo ar
  • strateginės verslo plėtros patirtis;
  • patirtis užtikrinant lyderystę ir organizacinį vystymą bei gebėjimas telkti ir motyvuoti komandą įgyvendinant
  • organizacinius pokyčius;
  • tarptautinio bendradarbiavimo arba tarptautinių projektų valdymo patirtis;
  • strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
  • puikūs lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). 

Pasak pranešimo, kandidatus viešos atrankos metu „Litgrid“ valdybai padės atrinkti „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai.  Atranką vykdys personalo atrankos įmonė „Master Class Lietuva“

Įvykdžius atrankos procedūras ir kandidatų patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus, sprendimą dėl vadovės (-o) paskyrimo iš atrinktų kandidatų priims „Litgrid“ valdyba.

