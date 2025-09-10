Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“: Telšių rajone pradėjo veikti nauja transformatorių pastotės skirstykla

2025-09-10 15:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:01

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pranešė įjungusi Telšių rajone naujai pastatytą 330 kV Pielių transformatorių pastotės skirstyklą, prie kurios bus prijungti 4 vėjo ir saulės elektrinių bei energijos kaupiklių parkai.

„Litgrid" (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pranešė įjungusi Telšių rajone naujai pastatytą 330 kV Pielių transformatorių pastotės skirstyklą, prie kurios bus prijungti 4 vėjo ir saulės elektrinių bei energijos kaupiklių parkai.

0

„Prie skirstyklos bus prijungti 4 saulės ir vėjo elektrinių bei energijos kaupiklių parkai, kuriuose iš viso bus daugiau nei 400 MW leistinos generuoti galios vėjo energijos elektrinių, virš 510 MW saulės energijos elektrinių ir apie 40 MW energijos kaupimo įrenginių“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Sabaliauskas taip pat nurodo, kad pagaminta elektros energija per šią skirstyklą bus pradėta perduoti dar šiemet.

Kaip praneša bendrovė, skirstyklos projekto vertė siekia 11 mln. eurų. Jo metu buvo atlikti 23,4 km ilgio 330 kV elektros perdavimo linijos Jelgava–Šiauliai atšakos į Telšius rekonstrukcijos darbai. 

Skirstyklos statybą organizavo Latvijos energetikos grupė „Latvenergo“, kuri vysto šalia esantį 124 MW galios vėjo jėgainių parką. Jo veiklos pradžia numatoma 2026 m. pradžioje, o metinė gamyba gali siekti iki 420 GWh.

„Litgrid“ duomenimis, per pirmuosius septynis šių metų mėnesius Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių gamyba sudarė 69 proc. visos šalyje pagamintos elektros energijos.

