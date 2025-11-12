„Ignitis grupės“ EBITDA šiemet augo iki 405 mln. eurų

Bendrovės teigimu, šį rezultatą daugiausia lėmė žaliosios energetikos plėtra ir naujų pajėgumų įjungimas.
Žaliųjų pajėgumų segmentas sudarė daugiau nei pusę visos koreguotos EBITDA – 53,2 proc. Komercinę veiklą pradėjo šeši atsinaujinančios energijos projektai, tarp jų – 313,7 MW Kelmės vėjo parkas, Kruonio ir Mažeikių elektros energijos kaupimo sistemos.
„Sėkmingai užbaigtos kelių didelių vėjo ir saulės parkų statybos Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra svarbus žingsnis link energetikos sektoriaus transformacijos mūsų regione. Šie projektai ne tik stiprina atsinaujinančią energetiką, bet ir energetinę nepriklausomybę. Jie taip pat mums leis pasiūlyti konkurencingesnes elektros kainas savo klientams“, – pranešime cituojamas „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Bendrovės investicijos aptariamu laikotarpiu siekė 529,9 mln. eurų, iš jų didžioji dalis (406,8 mln. eurų) investuota į projektus Lietuvoje.
Be to, nepaisant išaugusios grynosios skolos iki 1,78 mlrd. eurų, „S&P Global Ratings“ išlaikė kredito reitingą „BBB+“ kredito reitingą su stabilia perspektyva.