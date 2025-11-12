 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis grupės“ EBITDA šiemet augo iki 405 mln. eurų

2025-11-12 09:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:44

Per tris šių metų ketvirčius valstybės valdomos energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) augo 2 proc. ir sudarė 405,1 mln. eurų, trečiadienį pranešė įmonė.

Ignitis. ELTA / Jonas Balčiūnas

Per tris šių metų ketvirčius valstybės valdomos energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) augo 2 proc. ir sudarė 405,1 mln. eurų, trečiadienį pranešė įmonė.

REKLAMA
0

Bendrovės teigimu, šį rezultatą daugiausia lėmė žaliosios energetikos plėtra ir naujų pajėgumų įjungimas.

Žaliųjų pajėgumų segmentas sudarė daugiau nei pusę visos koreguotos EBITDA – 53,2 proc. Komercinę veiklą pradėjo šeši atsinaujinančios energijos  projektai, tarp jų – 313,7 MW Kelmės vėjo parkas, Kruonio ir Mažeikių elektros energijos kaupimo sistemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sėkmingai užbaigtos kelių didelių vėjo ir saulės parkų statybos Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra svarbus žingsnis link energetikos sektoriaus transformacijos mūsų regione. Šie projektai ne tik stiprina atsinaujinančią energetiką, bet ir energetinę nepriklausomybę. Jie taip pat mums leis pasiūlyti konkurencingesnes elektros kainas savo klientams“, – pranešime cituojamas „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas. 

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės investicijos aptariamu laikotarpiu siekė 529,9 mln. eurų, iš jų didžioji dalis (406,8 mln. eurų) investuota į projektus Lietuvoje

Be to, nepaisant išaugusios grynosios skolos iki 1,78 mlrd. eurų, „S&P Global Ratings“ išlaikė kredito reitingą „BBB+“ kredito reitingą su stabilia perspektyva.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų