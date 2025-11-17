Iš Živilės Pinskuvienės – ypatinga žinia: „Jei yra svajonė, yra ir kelias į jos išsipildymą“

Šia proga svečius kviečia ir rajono merė Živilė Pinskuvienė.
Žada paslaptį
Į eglės įžiebimo šventę miesto gyventojus ir svečius Živilė Pinskuvienė pakvietė socialiniuose tinkluose.
„Šiemet norime kiekvieną padrąsinti.
Jei yra svajonė, yra ir kelias į jos išsipildymą.
Kartais jis akivaizdus, kartais visai mažas, o kartais prasideda vos nuo vieno žingsnio.
Širvintos šiemet kviečia tą žingsnį žengti kartu.
Jau lapkričio 30 d. miesto aikštėje nušvis Kalėdų eglė ir prasidės šventinė kelionė. Joje atsiskleis paslaptis tik tiems, kurie šventiniu laikotarpiu apsilankys Širvintose ir išdrįs sekti sėkmės simboliais, vedančiais į vieną ypatingą vietą, susijusią su sėkme, Naujų metų žingsniu ir galimybe palikti savo norą ten, kur jis bus saugomas, kad išsipildytų visus metus.
Visa tai – Širvintose, susitikime“, – kvietė Širvintų rajono merė.
Ypatinga žinutė
Šventinis laikotarpis kasmet panašus, tačiau šiemet Širvintos pasirinko kitą kelią: ne tik šviesas, ne tik papuošimus, bet ir ypatingą žinutę, kurią kiekvienas išgirs savaip.
Kaip rašoma spaudos pranešime, artėjant Ugninio Arklio metams, simbolizuojantiems sėkmę, atkaklumą, ištvermę ir gebėjimą į savo gyvenimą įnešti stiprią, kryptingą energiją, Širvintos nusprendė sukurti erdvę, kurioje šie simboliai įgaus naują, netikėtą formą. Tai bus šventė, kurioje galima ne tik žiūrėti, bet ir pajusti, patirti, atrasti.
Jau lapkričio 30 dieną Širvintos pakvies į akimirką, sukursiančią šiek tiek daugiau nei įprasta. Kai miesto aikštėje nušvis Kalėdų eglė, prasidės ir šventinė kelionė. Tai bus patyrimas, sukurtas ne tik akims, bet ir širdžiai – paslaptingas, tačiau kupinas vilties, įkvėpimo ir tikrų jausmų.
„Mūsų šių metų žiemos švenčių idėja yra paprasta, bet labai gili: kiekvienas turi teisę svajoti, ir kiekvienas turi vietą, kur ta svajonė gali būti paleista. Norisi, kad žmonės sustotų, pažvelgtų į save, o gal net drąsiai įvardytų tai, apie ką svajoja. Šiemet jiems tam suteiksime unikalią galimybę“, – dalijasi merė.
„Labai noriu pakviesti kiekvieną – šeimas, vaikus, jaunimą, senjorus: ateikite, leiskite sau svajoti. Juk sakoma: jei svajonė pasakoma garsiai, ji jau pradeda kelionę į išsipildymą. O jei svajonė patikima tinkamai saugoti – ji išsipildo dar greičiau“, – sako merė Ž. Pinskuvienė.
Visa tai – intriga, kurią Širvintos saugo iki pat šventės.
Šventės metu visų lauks:
12:00 – Kalėdinė mugė
17:00 – Senelis Kalėda, koncertas (Laura Remeikienė ir „Mažasis Chameleonas“), šventiniai fejerverkai
