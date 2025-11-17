 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Živilės Pinskuvienės – ypatinga žinia: „Jei yra svajonė, yra ir kelias į jos išsipildymą“

2025-11-17 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 17:40

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Širvintos puošiasi ir dar garsiau prabyla apie svajones. Lapkričio 30 d., 17 val., miesto aikštėje bus įžiebta Širvintų Kalėdų eglė, o kartu – ir visa paslaptinga šių metų šventės patirtis, kuri žada būti išskirtinė, įtraukianti ir pripildyta tikros šventinės nuotaikos.

Živilė Pinskuvienė (Nuotr. „Facebook“, BNS)
10

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Širvintos puošiasi ir dar garsiau prabyla apie svajones. Lapkričio 30 d., 17 val., miesto aikštėje bus įžiebta Širvintų Kalėdų eglė, o kartu – ir visa paslaptinga šių metų šventės patirtis, kuri žada būti išskirtinė, įtraukianti ir pripildyta tikros šventinės nuotaikos.

REKLAMA
1

Šia proga svečius kviečia ir rajono merė Živilė Pinskuvienė.

Živilė Pinskuvienė Širvintų miesto gimtadienio šventėje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Živilė Pinskuvienė Širvintų miesto gimtadienio šventėje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žada paslaptį

Į eglės įžiebimo šventę miesto gyventojus ir svečius Živilė Pinskuvienė pakvietė socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiemet norime kiekvieną padrąsinti.

Jei yra svajonė, yra ir kelias į jos išsipildymą.

Kartais jis akivaizdus, kartais visai mažas, o kartais prasideda vos nuo vieno žingsnio.

Širvintos šiemet kviečia tą žingsnį žengti kartu.

Jau lapkričio 30 d. miesto aikštėje nušvis Kalėdų eglė ir prasidės šventinė kelionė. Joje atsiskleis paslaptis tik tiems, kurie šventiniu laikotarpiu apsilankys Širvintose ir išdrįs sekti sėkmės simboliais, vedančiais į vieną ypatingą vietą, susijusią su sėkme, Naujų metų žingsniu ir galimybe palikti savo norą ten, kur jis bus saugomas, kad išsipildytų visus metus. 

REKLAMA

Visa tai – Širvintose, susitikime“, – kvietė Širvintų rajono merė.

Ypatinga žinutė

Šventinis laikotarpis kasmet panašus, tačiau šiemet Širvintos pasirinko kitą kelią: ne tik šviesas, ne tik papuošimus, bet ir ypatingą žinutę, kurią kiekvienas išgirs savaip.

Kaip rašoma spaudos pranešime, artėjant Ugninio Arklio metams, simbolizuojantiems sėkmę, atkaklumą, ištvermę ir gebėjimą į savo gyvenimą įnešti stiprią, kryptingą energiją, Širvintos nusprendė sukurti erdvę, kurioje šie simboliai įgaus naują, netikėtą formą. Tai bus šventė, kurioje galima ne tik žiūrėti, bet ir pajusti, patirti, atrasti.

REKLAMA
REKLAMA

Jau lapkričio 30 dieną Širvintos pakvies į akimirką, sukursiančią šiek tiek daugiau nei įprasta. Kai miesto aikštėje nušvis Kalėdų eglė, prasidės ir šventinė kelionė. Tai bus patyrimas, sukurtas ne tik akims, bet ir širdžiai – paslaptingas, tačiau kupinas vilties, įkvėpimo ir tikrų jausmų.

„Mūsų šių metų žiemos švenčių idėja yra paprasta, bet labai gili: kiekvienas turi teisę svajoti, ir kiekvienas turi vietą, kur ta svajonė gali būti paleista. Norisi, kad žmonės sustotų, pažvelgtų į save, o gal net drąsiai įvardytų tai, apie ką svajoja. Šiemet jiems tam suteiksime unikalią galimybę“, – dalijasi merė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labai noriu pakviesti kiekvieną – šeimas, vaikus, jaunimą, senjorus: ateikite, leiskite sau svajoti. Juk sakoma: jei svajonė pasakoma garsiai, ji jau pradeda kelionę į išsipildymą. O jei svajonė patikima tinkamai saugoti – ji išsipildo dar greičiau“, – sako merė Ž. Pinskuvienė.

Visa tai – intriga, kurią Širvintos saugo iki pat šventės.

Šventės metu visų lauks:

12:00 – Kalėdinė mugė

17:00 – Senelis Kalėda, koncertas (Laura Remeikienė ir „Mažasis Chameleonas“), šventiniai fejerverkai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų