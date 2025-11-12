 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuviai masiškai parduotuvėse ėmė šluoti 1 prekę: paaiškino, kodėl

2025-11-12 14:49
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-12 14:49

Lietuviai jau laukia Kalėdų ir joms ruošiasi – e. prekybos centre „Pigu.lt“ Advento kalendorių paklausa išaugo kartais. Lapkričio mėnesį prekyba šiais kalendoriais šoktelėjo net penkis kartus, lyginant su spalio pardavimų duomenimis.

Lietuviai jau laukia Kalėdų ir joms ruošiasi – e. prekybos centre „Pigu.lt“ Advento kalendorių paklausa išaugo kartais. Lapkričio mėnesį prekyba šiais kalendoriais šoktelėjo net penkis kartus, lyginant su spalio pardavimų duomenimis.

5

„Nors iki Kalėdų dar liko daugiau nei mėnuo, mūsų lankytojų aktyvumas rodo, kad gyventojų mintys jau sukasi aplink žiemos šventes.

Akivaizdu, kad daugelis pirkėjų pasiruošimo šventėms nepalieka paskutinei minutei, o dovanomis ir staigmenomis savo artimiesiems rūpinasi iš anksto“, – sako Nerijus Mikalajūnas, prekybos centro komunikacijos vadovas.

Anot jo, šiemet, kaip ir praėjusiais metais, e. prekybos centre išlieka populiarūs ne tik vaikams, bet ir suaugusiems – ir vyrams, ir moterims – skirti Advento kalendoriai, rašoma pranešime spaudai.

Iš parduotuvių šluoja 1 prekę

Šiuo metu populiariausių e. prekybos centro Advento kalendorių trejetą sudaro kalendorius žvejui ir skirtingi LEGO gaminiai: „City“ ir „Friends“ kalendoriai.

Šio prekės ženklo kalendoriai dominuoja ir kaimyninėse Baltijos šalyse, kur užima visas tris perkamiausių advento kalendorių pozicijas.

Prekybos centro duomenimis, pirkėjai Lietuvoje šiai prekei vidutiniškai išleidžia 21 eurą – 3 eurais daugiau nei prieš metus.

Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje, Advento kalendoriui įsigyti vidutiniškai skiriami 26 eurai – 1 euru mažiau nei praėjusiais metais.

Šiuo metu e. prekybos centro asortimente galima rinktis iš daugiau nei 1000 skirtingų Advento kalendorių.

„Prekyba žiemos šventėms skirtomis dovanomis jau įsibėgėja, o esminio pardavimų piko laukiame jau netrukus – artėjančio Juodojo penktadienio metu“, – teigia N. Mikalajūnas.

Patriotė
Patriotė
2025-11-12 15:08
Jau prasigėrusioj Lietuvėlėj be šluotų žmogelių į parduotuves nebeįleidžia! Ot laikai atėjo!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
