Lietuviai masiškai parduotuvėse ėmė šluoti 1 prekę: paaiškino, kodėl

„Nors iki Kalėdų dar liko daugiau nei mėnuo, mūsų lankytojų aktyvumas rodo, kad gyventojų mintys jau sukasi aplink žiemos šventes.
Akivaizdu, kad daugelis pirkėjų pasiruošimo šventėms nepalieka paskutinei minutei, o dovanomis ir staigmenomis savo artimiesiems rūpinasi iš anksto“, – sako Nerijus Mikalajūnas, prekybos centro komunikacijos vadovas.
Anot jo, šiemet, kaip ir praėjusiais metais, e. prekybos centre išlieka populiarūs ne tik vaikams, bet ir suaugusiems – ir vyrams, ir moterims – skirti Advento kalendoriai, rašoma pranešime spaudai.
Iš parduotuvių šluoja 1 prekę
Šiuo metu populiariausių e. prekybos centro Advento kalendorių trejetą sudaro kalendorius žvejui ir skirtingi LEGO gaminiai: „City“ ir „Friends“ kalendoriai.
Šio prekės ženklo kalendoriai dominuoja ir kaimyninėse Baltijos šalyse, kur užima visas tris perkamiausių advento kalendorių pozicijas.
Prekybos centro duomenimis, pirkėjai Lietuvoje šiai prekei vidutiniškai išleidžia 21 eurą – 3 eurais daugiau nei prieš metus.
Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje, Advento kalendoriui įsigyti vidutiniškai skiriami 26 eurai – 1 euru mažiau nei praėjusiais metais.
Šiuo metu e. prekybos centro asortimente galima rinktis iš daugiau nei 1000 skirtingų Advento kalendorių.
„Prekyba žiemos šventėms skirtomis dovanomis jau įsibėgėja, o esminio pardavimų piko laukiame jau netrukus – artėjančio Juodojo penktadienio metu“, – teigia N. Mikalajūnas.
