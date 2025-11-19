Paviešinti vaizdai, kaip į Katedros aikštę atvežta Kalėdų eglė

Miesto gyventojai ir svečiai jau gali stebėti pirmuosius pasiruošimo darbus, o eglės įžiebimas tradiciškai taps vienu laukiamiausių sostinės šventinio sezono akcentų.
Eglė į aikštę atkeliavo naktį, o jau antradienio rytą ji stovėjo tvirtai pastatyta ant specialių metalinių pagrindų.
Į Katedros aikštę atgabenta eglutė
Eglės atgabenimo akimirkomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Mes jau ruošiamės! Susitinkame Kalėdų eglės įžiebime lapkričio 29 d., 19 val!“, – ragino meras.
Kaip ir pernai, Vilnių puošia gyva eglė – ją miestui padovanojo ūkininkai. Tokia sąlyga buvo įtraukta į savivaldybės organizuoto konkurso reikalavimus.
Vilnius žiemos švenčių startą paskelbs lapkričio 29-ąją – tądien, 19 valandą, bus įžiebta Kalėdų eglė.
