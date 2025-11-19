 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paviešinti vaizdai, kaip į Katedros aikštę atvežta Kalėdų eglė

2025-11-19 13:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-19 13:05

Į Vilniaus Katedros aikštę jau atgabenta šių metų Kalėdų eglė – gyva, įspūdingo dydžio žaliaskarė, kuri netrukus bus pradėta puošti. Paviešinti vaizdai, kaip ji atvežta į savo tradicinę vietą, kurioje miestiečius ir miesto svečius džiugins iki sausio 6 dienos.

Paviešinti vaizdai, kaip į Katedros aikštę atvežta Kalėdų eglė (nuotr. stop kadras, Lukas Balandis/BNS)
5

Į Vilniaus Katedros aikštę jau atgabenta šių metų Kalėdų eglė – gyva, įspūdingo dydžio žaliaskarė, kuri netrukus bus pradėta puošti. Paviešinti vaizdai, kaip ji atvežta į savo tradicinę vietą, kurioje miestiečius ir miesto svečius džiugins iki sausio 6 dienos.

REKLAMA
0

Miesto gyventojai ir svečiai jau gali stebėti pirmuosius pasiruošimo darbus, o eglės įžiebimas tradiciškai taps vienu laukiamiausių sostinės šventinio sezono akcentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eglė į aikštę atkeliavo naktį, o jau antradienio rytą ji stovėjo tvirtai pastatyta ant specialių metalinių pagrindų.

REKLAMA
REKLAMA

Sostinėje jau pastatyta Kalėdų eglė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sostinėje jau pastatyta Kalėdų eglė

Į Katedros aikštę atgabenta eglutė

Eglės atgabenimo akimirkomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA

„Mes jau ruošiamės! Susitinkame Kalėdų eglės įžiebime lapkričio 29 d., 19 val!“, – ragino meras.

Visą vaizdo įrašą, kuriuo pasidalijo V. Benkunskas, galite pamatyti paspaudę čia.

Kaip ir pernai, Vilnių puošia gyva eglė – ją miestui padovanojo ūkininkai. Tokia sąlyga buvo įtraukta į savivaldybės organizuoto konkurso reikalavimus.

Vilnius žiemos švenčių startą paskelbs lapkričio 29-ąją – tądien, 19 valandą, bus įžiebta Kalėdų eglė.

Pasitikrinti, kada eglutę įžiebs jūsų mieste, galite paspaudę čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų