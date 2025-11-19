Vilniaus rajone stabdant autobusą nukrito ir susižalojo senjorė: išvežta į ligoninę

Anot sostinės policijos, apie 11.40 val. Riešės seniūnijoje, Vanaginės kaime, Molėtų plente, stabdant maršrutinį autobusą „Solaris“, kurį vairavo vyras (gim. 1998 m.), jame nukrito ir susižalojo keleivė (gim. 1939 m.).
Moteris paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!