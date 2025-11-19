 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone stabdant autobusą nukrito ir susižalojo senjorė: išvežta į ligoninę

2025-11-19 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 08:28

Vilniaus rajone antradienį stabdant maršrutinį autobusą, nukrito ir susižalojo jame buvusi senjorė, pranešė policija.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

Vilniaus rajone antradienį stabdant maršrutinį autobusą, nukrito ir susižalojo jame buvusi senjorė, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot sostinės policijos, apie 11.40 val. Riešės seniūnijoje, Vanaginės kaime, Molėtų plente, stabdant maršrutinį autobusą „Solaris“, kurį vairavo vyras (gim. 1998 m.), jame nukrito ir susižalojo keleivė (gim. 1939 m.).

Moteris paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų