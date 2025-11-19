Vilniuje sulaikytas uniformuotas VSAT pareigūnas: apsivogė prekybos centre

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10.53 val. Vikingų gatvėje esančiame prekybos centre 1995 metais gimęs ne tarnybos metu uniformuotas pareigūnas buvo sulaikytas, nes nesusimokėjo už statybinį glaistą.
Nuostolis – 22,49 euro.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl smulkios vagystės, sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!