TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje sulaikytas uniformuotas VSAT pareigūnas: apsivogė prekybos centre

2025-11-19 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 08:26

Antradienio rytą viename iš Vilniuje esančių prekybos centrų sulaikytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10.53 val. Vikingų gatvėje esančiame prekybos centre 1995 metais gimęs ne tarnybos metu uniformuotas pareigūnas buvo sulaikytas, nes nesusimokėjo už statybinį glaistą.

Nuostolis – 22,49 euro.

Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl smulkios vagystės, sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo.

