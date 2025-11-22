Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu

Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)
Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21, Kaunas (Erikas Ovčarenko/BNS)