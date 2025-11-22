 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu

2025-11-22 18:49 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-22 18:49

Kaune pasklido šventinė nuotaika – miestas pirmasis Lietuvoje pradėjo kalėdinį maratoną ir išdidžiai įžiebė pagrindinę miesto eglę. Iki Kalėdų likus kiek daugiau nei mėnesiui, Rotušės aikštėje suspindo tūkstančiai švieselių, o išskirtinį akcentą šiemet sukūrė žaismingi papuošimai, primenantys lietuvišką tautinę juostą.

Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu (nuotr. Eriko Ovčarenko)
50

Kaune pasklido šventinė nuotaika – miestas pirmasis Lietuvoje pradėjo kalėdinį maratoną ir išdidžiai įžiebė pagrindinę miesto eglę. Iki Kalėdų likus kiek daugiau nei mėnesiui, Rotušės aikštėje suspindo tūkstančiai švieselių, o išskirtinį akcentą šiemet sukūrė žaismingi papuošimai, primenantys lietuvišką tautinę juostą.

47

Šiemet Kaunas atgaivino seną tradiciją – po pertraukos, pasibaigus Rotušės aikštės rekonstrukcijai, pagrindinė miesto eglė vėl sužibo pačioje miesto širdyje. Įspūdingam šventės startui kauniečiai pasirinko natūralią, net 17 metrų aukščio eglę, kuri į pagrindinę miesto aikštę atkeliavo iš Petrašiūnų.

Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune 2025
(50 nuotr.)
(50 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune 2025

Kaune įžiebta Kalėdų eglutė

Šiemet eglę papuošė daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildė 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm, rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.

Kalėdų eglutė Kaune šiemet tviska auksu, stebina savo elegancija, rankų darbo „Art Deco“ stiliaus žaisliukais bei tautiniais, šiaudinių sodų motyvus primenančiais ornamentais.

Šiemet eglė išsiskiria ir savo apšvietimu – ją papuošė unikalios, iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nanudotos lemputės. 

Inovatyvūs apšvietimo sprendimai leis eglutei nuolat keisti savo įvaizdį realiuoju laiku – kauniečiai ir miesto svečiai kiekvieną vakarą galės išvysti vis kitokį, netikėtą jos veidą.

Anksčiau TV3 Žinioms eglės puošėja floristė Kristina Rimienė atviravo, kad viską sukabinti teko didžiulis iššūkis, komanda plušo labai intensyviai.

„Skoniui draugų nėra, tikiuosi, kad kauniečiams patiks, svarbiausia, kad jiems tos Kalėdos būtų gražios“, – tikino K. Rimienė.

eglutės Kauno ir Vilniaus
Dvikova prasideda: Kauno ar Vilniaus eglė – kurią pasirinksite? (31)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

labai
labai
2025-11-22 19:18
grazi eglute .super
Atsakyti
aukso vertės unitazas
aukso vertės unitazas
2025-11-22 19:01
Kaunas kažkaip ne be Vilnius, bet gal tik taip atrodo, gerai, kai miesto gaspadorius protingas ir "talkaunas", ūkiškas žmogus, ne Vilniaus infantiliški pederastai valdo.
Atsakyti
Vilnietis
Vilnietis
2025-11-22 19:11
Kaunas yra Kaunas! Vilniui iki Kauno ūkiškumo, tvarkymosi kokybiškumo, kaip žvirbliui iki Erelio!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (47)
