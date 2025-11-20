Aiškėja, kaip atrodys Kauno Kalėdų eglė – žmonės negaili pagyrų: „Bus gražu“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kauno eglė išsiskirs elegancija
„Į tradicinę erdvę sugrįžusi pagrindinė Kauno eglė jau velkasi ir puošnųjį „Art Deco“ stiliaus rūbą. Pučiant vėjui čia greičiausiai išgirsite ir tilindžiuojančius skambalėlius“, – siužete pasakojo žurnalsitė Vaida Girčė.
„Art Deco“ stiliaus įkvėptų rankų darbo dekoracijų ant Kauno eglės supsis apie pusantro šimto. Čia jau žybsi ir tautinius, šiaudinių sodų motyvus primenantis ornamentas. Eglės puošėja floristė Kristina Rimienė atvira, viską sukabinti – didžiulis iššūkis, komanda pluša labai intesyviai.
„Darbas bokštelyje nėra kaip darbas nuo žemės – reikia labai daug laiko pasikelti, priartėti, dirbti aukštyje, dar trys kokie dirba medyje, aš juos savo voveraitėm vadinu. Jų dar ten nesimato, tik iškiša galvą“, – pasakojo eglės puošėja Kristina Rimienė.
Šiemet eglutė išsiskirs elegancija ir įspūdingu apšvietimu, ji nušvis 26 tūkst. lempučių ir galės kas vakarą keisti įvaizdį.
„Skoniui draugų nėra, tikiuosi, kad kauniečiams patiks, svarbiausia, kad jiems tos Kalėdos būtų gražios“, – tikino K. Rimienė.
Kauniečiai negaili komplimentų
O praeiviai smalsiai apžiūrinėja 17 metrų natūralią sidabrinę eglę ir žarsto komplimentus:
„Kad gyva jinai – tai pirmas dalykas. O antras, yra raštai liaudiški ir žaislai tokie įdomūs.“
„Jau atpratom nuo tikrovės – bus gražu.“
„Visi pasiilgę, to natūralumo labai reikia mums visiems ir visur.“
Eglutės įžiebimas – jau šeštadienį, lapkričio 22-ąją, o Rotušės aikštėje dar pluša darbininkai. Savivaldybės atstovai sako, kad iki šeštadienio darbai čia bus baigti.
„Buvom davę pažadą kauniečiams, jog šios Kalėdos ir visas džiaugsmas bus kaip buvo tradicija bus čia Rotušės aikštėje – šį pažadą ištesėjome“, – teigė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Lauks įvairios pramogos
O šventinio koncerto režisierė žada, kad jis bus šiltas ir jaukus.
„Sugrąžinti Rotušėje jaukumą, šilumą, tą šeimos šventę, mes ją net buvom pavadinę – „Kalėdos – iš širdies į širdį“, – teigė šventinio koncerto organizatorė Devalta Valentienė.
O visu šventiniu laikotarpiu atvykusiųjų į Rotušės aikštę lauks gausybė pramogų.
„Vienas savaitgalis gal bus skirtas vaikams, kada Rotušės aikštėje ras spektaklį, jų mylimus animatorius, kitą savaitgalį skirsime jaunimui – ir penktadienį, ir šeštadienį bus didžėjų vakarai. Prieš Kūčias turėsime kalėdinių giesmių vakarus“, – pasakojo Kauno kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Lauks susitikimai su Kalėdų Seneliu, o kalėdiniai linkėjimai iš Kauno stebuklingu paštu nuskries net į tolimiausią pasaulio kampelį.
„Turėsim kalėdinį paštą, kur mažieji galės rašyti laiškus, bet raginu ir suaugusius parašykite iš Kauno atvirlaiškį, jis pasieks jūsų pasirinktą adresatą“, – teigė A. Augonė.
O dar viena pramogų erdvė lauks Kauno Vienybės aikštėje, čia veiks milžiniška ledo aikštė. Kaunas šventiniam laikotarpiui planuoja išleisti per trečdalį milijono eurų. Jau aišku, kad 80 tūkst. eurų kainuoja eglutės puošyba, apie 150 tūkst. eurų atsieis jos įžiebimo šventinis renginys.
Kaunas pirmasis Lietuvoje įžiebs pagrindinę eglę – jau lapkričio 22-ąją.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.