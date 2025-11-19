Šis miestas pirmasis Lietuvoje įžiebs Kalėdų eglę: paaiškėjo, kaip atrodys

Miesto eglutė puošiama rūpestingai kurtomis dekoracijomis, įkvėptomis XX a. pradžios estetikos – Art Deco stiliui būdingomis tiesiomis linijomis, aštriais kampais ir elegantiška ornamentika. Visą kompoziciją apjungs šventiška aukso spalva, suteiksianti žaliaskarei prabangos ir išraiškingo žvilgesio, rašoma pranešime spaudai.
Šiais metais eglę puoš daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildys 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm. Prie puošybos idėjos įgyvendinimo, negailėdami laiko ir energijos, dirba daugiau kaip 50 žmonių.
Šiemet eglė išsiskirs savo apšvietimu. Pasak idėjos autorių, Kauno Kalėdų medį puoš unikalios, iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nenaudotos lemputės. Inovatyvūs apšvietimo sprendimai leis eglutei nuolat keisti savo įvaizdį realiuoju laiku – kauniečiai ir miesto svečiai kiekvieną vakarą galės išvysti vis kitokį, netikėtą jos veidą. Iš viso žaliaskarę apšvies apie 26 tūkst. lempučių, o išskirtiniam, per visą eglės aukšti einančiam ornamentui panaudota 6 tūkst. LED švieselių.
Dėl eglutės – net bemiegės naktys
Eglę dekoruojanti Kristina Rimienė neslepia, kad projektas pareikalavo tiek emocinių, tiek fizinių resursų.
„Tikiuosi, kad eglė kauniečiams patiks. Tai tikras, gyvas Kalėdų simbolis, šviesiantis tarsi dangaus pašvaistė. Mūsų komandos įdėtos pastangos, bemiegės naktys ir kruopštus darbas, manau, palies miestiečių širdis ir leis šventinę dvasią atnešti į kiekvienus namus“, – mintimis dalinosi žiemos pasakos kūrėja.
Kalėdinė nuotaika pamažu apima visą miestą. Šventiniais žiburiais puošiami tiltai, skverai, viešosios erdvės. Lemputėmis padabintos daugiau kaip 17 pagrindinių miesto gatvių. Šviečiančiomis dekoracijomis puošiami Santarvės, Kalniečių, Dainavos, Draugystės ir Santakos parkai. Vilniaus gatve tradiciškai pasivaikščioti kviečia eglučių alėja. Šviesų bei pramogų netrūks ir kitose miesto erdvėse.
„Kaunas kasmet tampa vis jaukesnis ir gyvesnis, o artėjant didžiosioms metų šventėms – miestas sužimba. Šiemet pasistengėme, kad šventiniu laikotarpiu būtų dar daugiau progų susitikti. Pramogos lauks ne tik Rotušėje. Vienybės aikštėje įsikurs žiemos pramogų erdvė – veiks čiuožykla, edukacijos, mažieji galės sutikti animatorius ir įvairius herojus. Norime, kad Kaunas būtų vieta, kurioje kiekvienas pajunta artėjančių švenčių džiaugsmą“, – sako Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Lapkričio 22 d. Kalėdų eglės įžiebimas taps šventinio laikotarpio pradžia. Iškart po jo Rotušės aikštėje pradės veikti šventiniai kupolai, edukacijų erdvės, Senelio Kalėdos namelis ir kitos pramogos. Miestiečių lauks koncertai, pasirodymai vaikams bei daugybė šventinių staigmenų.
Daugiau informacijos apie artėjančius renginius bus paskelbta svetainėje kaledos.kaunas.lt
