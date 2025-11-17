Teismui perduota narkotikus kalėjime platinusių asmenų byla

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga turint tikslą ją platinti ir tą darė laisvės atėmimo įstaigoje. Įtariama, kad vienas iš kaltinamųjų, per laisvėje esantį R. B., suorganizavo fentanilio įgijimą ir perdavimą.
Bet bendrininkas vietoje fentanilio įgijo penkis gramus amfetamino, kurį nugabeno savo automobiliu į iš anksto sutartą vietą ir ten kvaišalus paslėpė. Tačiau šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Manoma, kad kaltinamasis E. G., pasinaudodamas kitais asmenimis, suorganizavo kvaišalų įgijimą ir atgabenimą į įkalinimo įstaigą. E. G. susitarė su laisvės atėmimo bausmę atliekančiu V. T., kad pastarojo sutuoktinė D. T., būdama laisvėje, įgis psichotropines medžiagas ir jas perduos tolimesniam platinimui.
Įtariama, kad D. T., veikdama pagal duotus nurodymus, įgijo labai didelį kiekį – 22 gramus – gryno sintetinio kanabinoido, kurį padalijo į dvi dalis. Dalį kvaišalų kaltinamoji paliko sutartoje vietoje, o likusią dalį laikė savo namuose. Paslėptą ir namuose laikytą psichotropinę medžiagą rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
R. B. šioje byloje taip pat kaltinamas tuo, kad, neturėdamas leidimo, savo gyvenamojoje vietoje laikė 39 pirmos rūšies šovinius ir 17 antros rūšies šovinių.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numato laisvės atėmimą nuo dviejų iki aštuonerių metų. Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, o tyrimą atliko Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!