 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaunas teisėtai pasirinko „Autokaustą“ statyti M. K. Čiurlionio koncertų rūmus

2025-11-11 17:18 / šaltinis: BNS
2025-11-11 17:18

Kauno valdžia teisėtai pripažino statybų bendrovę „Autokausta“ maždaug 92 mln. eurų vertės M. K. Čiurlionio koncertų rūmų statybos rangovo konkurso nugalėtoja. 

„Autokausta“ BNS Foto

Kauno valdžia teisėtai pripažino statybų bendrovę „Autokausta“ maždaug 92 mln. eurų vertės M. K. Čiurlionio koncertų rūmų statybos rangovo konkurso nugalėtoja. 

REKLAMA
1

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 11 dieną atmetė antroje vietoje likusios statybų bendrovės „Infes“ skundą konstatavęs, jog konkurso nugalėtojos pasiūlymas atitiko jo sąlygas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apygardos teismas teisingai nusprendė, jog „Autokaustos“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ir darbų įkainiai nėra neįprastai maži“, – antradienį pranešė Apeliacinis teismas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Be to, nenustatyta nei faktinio, nei teisinio pagrindo vertinti, kad pasiūlyta kaina neatitinka rinkoje esančios atitinkamų paslaugų kainos“, – pridūrė jis. 

REKLAMA

Be to, teismo teigimu, taip pat nenustatyta, jog „Autokausta“ būtų pateikusi melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją.

„Įvertinus pateiktus duomenis apie sėkmingai atliktus kitus statybos rangos darbus, darytina išvada, kad ši bendrovė atitinka kvalifikacijos reikalavimą, todėl Kauno miesto savivaldybės administracija neturėjo pagrindo informacijos apie kvalifikaciją pripažinti melaginga“, – nutarė Apeliacinis teismas. 

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Kauno apygardos teismas rugpjūtį atmetė „Infes“ skundą nutaręs, jog savivaldybė teisėtai pasirinko „Autokaustą“ statyti M. K. Čiurlionio koncertų rūmus, jis taip pat panaikino anksčiau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. 

„Infes“ prašė teismo įpareigoti Kauno valdžią atmesti „Autokaustos“ pasiūlymą bei įtraukti įmonę į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio teigimu, „Autokausta“ pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir gegužės 30 dieną buvo paskelbta laimėtoja nurungusi kitas keturias konkurentes. 

Jis anksčiau BNS neatskleidė, kokios vertės pasiūlymą pateikė konkurso laimėtoja.

Kairiajame Nemuno krante, H. ir O. Minkovskių gatvėje, iškilsiančiuose koncertų rūmuose numatyta įrengti akustinę simfoninės muzikos salę su 1,5 tūkst. vietų, 700 vietų salę įvairaus žanro muzikos koncertams, parodoms, kitiems renginiams. Be to, čia bus įrengta 8 tūkst. kv. metrų ploto požeminė automobilių aikštelė.

T. Metelionis anksčiau BNS yra sakęs, kad Kauno valdžia tikisi, jog atrinkus rangovą prie koncertų salės statybos finansiškai prisidės ir valstybė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų